Confrontos, trocas e decisões: Saiba o que esperar da gala desta noite do Big Brother!

A nova edição do «Big Brother» estreou no domingo dia 10 de setembro, recheada de surpresas e muitas novidades. Mas se pensa que ficou tudo na estreia, desengane-se. Esta terceira gala promete.

De acordo com o Instagram oficial do programa,vai haver um «frente-a-frente entre os concorrentes da Casa e do Anexo. Tudo o que dizem nas costas vai finalmente ser revelado cara-a-cara!». Para além disso, é também uma noite de muitas trocas e decisões: quem vai para o anexo e quem vai para a casa?

Não perca, esta noite de gala, na TVI, apresentado por Cristina Ferreira!