Coragem, testes de amizade e emoções à flor da pele: Saiba o que esperar da gala de hoje!

Inspire-se no look de Cristina Ferreira para mais uma gala do Big Brother

Acontece este domingo mais uma gala do Big Brother. Há neste momento 10 concorrentes a lutar pelo prémio de 100 mil euros, mas esta noite o leque total vai ficar reduzido a 9: André Lopes, Francisco Vale, Joana Sobral ou Vina Ribeiro, um deles abandona hoje a casa.

Para além da expulsão que acontece todas as semanas levantamos a ponta do véu sobre o que se pode esperar desta noite. Segundo o Instagram oficial do Big Brother, hoje, «na Gala, as emoções vão ficar à flor de pele».

Tudo porque esta será a «noite da coragem», de acordo com a mesma página da rede social: «Será que os concorrentes vão estar à altura dos desafios que o Big Brother preparou para a gala de hoje?», lê-se na legenda da publicação.

Também no decorrer da gala deste domingo, «os nomeados vão ter de se defender. Será que as perguntas os vão surpreender?», temos de esperar para saber como tudo acontece. Certo é que será um momento imperdível.

Por último, sabemos ainda que «hoje, na Gala, as amizades vão ser postas à prova e as imagens não vão deixar dúvidas». Parece que os nossos concorrentes vão ser confrontados com coisas que talvez não gostem de ver…

Motivos não faltam para ficar colado ao ecrã e não perder pitada da gala desta noite que terá ainda, e como sempre, as habituais nomeações, uma curva da vida e a tão aguardada prova do líder. Fique desse lado, está quase!