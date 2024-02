«É Carnaval, ninguém leva a mal!». Nova concorrente a caminho: Saiba o que esperar da gala de hoje

Cláudio Ramos dá as boas-vindas e ficamos a conhecer as convidadas da sala de controlo!

Hilariante! Cláudio Ramos questiona a anfitrião: «O que acha do meu fato de hoje?» e este riposta: «Parece igual ao da semana passada»

Mais um domingo, mais uma noite de gala do «Big Brother - Desafio Final», com Cláudio Ramos aos comandos. Uma gala especialíssima, ou não estivéssemos nós em época de Carnaval, que não vai ser esquecida na casa mais vigiada do País.

«Em noite de Carnaval, ninguém leva nada a mal e todos os concorrentes começam a gala em perigo!», lê-se na legenda de uma publicação da página oficial do «Big Brother», onde são reveladas mais algumas pistas sobre o que esperar da gala de hoje.

Segundo a mesma rede social, «a Gala de hoje vai trocar as voltas aos concorrentes!», com muito a acontecer para além da já esperada expulsão: Bárbara Parada, Carlos Sousa e Noélia Pereira são os concorrentes nomeados e em risco de abandonar a casa esta noite.

Mas há muito mais: «A casa do Big Brother recebe hoje uma nova concorrente que não vai deixar ninguém indiferente. Quem será?». Os palpites são muitos, mas só logo à noite saberemos quem entra na casa para mexer com o jogo.

A Sala de Controlo vai voltar a ser invadida, mas desta vez por «duas rainhas dos reality shows em Portugal. Nada vai ficar por dizer». Quem serão?

Sabemos ainda que «durante a gala de hoje, os concorrentes vão ter de ignorar o óbvio. Estarão à altura do desafio?». Temos de esperar para ver, mas já percebeu que não pode perder pitada da gala de hoje, logo a seguir ao «Jornal Nacional».