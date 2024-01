Turbulência, convidados especiais, iguarias diferentes e decisões importantes: O que esperar da gala de hoje

Domingo é dia de gala do «Big Brother - Desafio Final» e hoje não podia ser exceção, mas aperte os cintos porque está à sua espera uma gala muito especial, cheia de turbulência, convidados inesperados, iguarias inusitadas e decisões muito importantes a tomar.

Primeiro que tudo, hoje, na gala, os concorrentes vão ser confrontados com todas as imagens da semana e vamos descobrir quem será o próximo expulso: Diana Lopes, Patrícia Silva e Rafael Teixeira, um deles abandona a casa esta noite.

Depois e tal como foi revelado no programa «Somos Portugal», esta noite Márcia Soares, que está como «observadora convidada» do Big Brother, vai tomar uma decisão fulcral no jogo: ficar como concorrente ou abandonar a casa mais vigiada do País.

Mas há mais: Segundo o Instagram Oficial do Big Brother, «inauguramos hoje o BB Airlines! Será que os concorrentes estão preparados para a turbulência desta gala?», resta esperar para saber o que isto significa e o que vai de facto acontecer.

Sabemos ainda que a sala de controlo vai voltar a abrir portas para receber dois novos convidados. «Quem serão eles e que decisões terão de tomar?», temos de esperar para ver, mas uma coisa é certa: prometemos que vêm com muita vontade de comentar tudo!

Está ainda preparado para esta noite «um menu de degustação recheado de insetos» que «está pronto a ser servido aos mais destemidos. Quem irá superar este desafio desagradável?».

Por último, mas não menos importante, « a energia do exterior vai invadir a casa. Prepara-se para uma das mais animadas Provas do Líder, em que só o mais atento irá vencer!».

Como já viu motivos não falta para não perder pitada da gala do «Big Brother - Desafio Final» deste domingo, como sempre, com Cláudio Ramos aos comandos. Fique desse lado, não se vai arrepender!