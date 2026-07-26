Uma dupla expulsão e muitas surpresas pelo caminho. Saiba o que esperar da gala desta noite

Com o cerco a apertar cada vez mais, os concorrentes do Big Brother Verão 2026 enfrentam cada vez mais desafios e surpresas dentro da casa mais vigiada do País. A gala deste domingo, dia 26 de julho, não é exceção, e promete ser uma das mais intensas desta edição.

Esta noite, Ana Luísa vai abrir o coração ao público e partilhar a sua história de vida, numa curva que promete emocionar os telespectadores e revelar um lado mais pessoal da concorrente.

Mas a grande novidade da noite é mesmo a dupla expulsão. Ao contrário do habitual, hoje não sai apenas um concorrente da casa, mas dois, o que significa que todos estão, mais do que nunca, em risco de dizer adeus ao jogo.

Alguns concorrentes vão ainda ter a oportunidade de conquistar privilégios, mas sem saberem exatamente o que está em jogo, já que a atribuição será feita às cegas, deixando tudo em aberto até ao momento da revelação.

Por fim, a gala vai também esclarecer quem são os espectadores da casa. Com o jogo cada vez mais renhido, já não há espaço para ficar apenas a observar: a pressão está a aumentar, e cada decisão pode ser determinante para o desfecho desta edição do Big Brother Verão.