Estes foram os pontos altos da gala de estreia do Big Brother 2025. Todos os momentos imperdíveis

Esta é a divisão 'abandonada' da casa que promete causar o caos: As primeira imagens do temido Armazém

Cláudio Ramos estreia Big Brother 2025 com um fato que tem uma mensagem escondida

Está no ar mais uma edição do Big Brother. 25 anos depois, o reality show mais famoso do Mundo está de regresso à TVI, e Cláudio Ramos é o apresentador.

A gala de estreia foi recheada de revelações, surpresas, emoções fortes e concorrentes que prometem dar que falar! Nesta temporada do Big Brother vamos piscar o olho à história deste formato em Portugal, relembrando os momentos mais icónicos, mas também surpreender o público com uma nova dinâmica.

Não podíamos começar esta grande edição sem relembrar o que aconteceu há 25 anos atrás, com a estreia do 1º Big Brother em Portugal, em que Zé Maria foi o consagrado vencedor!

Veja, em baixo, esta viagem incrível ao passado, e recorde alguns dos momentos dessa 1ª edição, para sempre gravada na memória dos portugueses:

Após esta onda de nostalgia que deixou todos arrebatados, o anfitrião apresentou as mudanças feitas à casa mais vigiada do país e aproveitou também para revelar algumas novidades inesperadas.

Veja o momento, no vídeo em baixo.

Nos primeiros minutos da gala, ficámos a saber qual dos dois candidatos restantes na casa de vidro, instalada no UBBO, da experiência inédita «Quem vai entrar?», recebeu mais votos e tornou-se assim um concorrente oficial do Big Brother. O escolhido pelos portugueses com 66% dos votos foi Nuno Brito, um concorrente que já tem 'arrancado' muitos suspiros pelo seu sorriso... e não só!

Um dos primeiros momentos altos da noite, carregado de humor, foi quando Mariana Costa, a primeira concorrente, entrou na casa mais vigiada do país e mostrou-se nervosa. É aqui que Cláudio Ramos tenta ajudá-la com um inovador e hilariante exercício de relaxamento.

Veja o momento imperdível, no vídeo em baixo.

Durante a gala de estreia, o anfitrião revelou a nova divisão da casa: o temido Armazém. Nesta nova zona da casa os concorrentes vão passar vários desafios e privações... principalmente o perigo de ficar mais perto da saída!

Veja, no vídeo em baixo, todos os ângulos desta nova divisão, que promete provocar o caos entre os concorrentes!

Esta foi das entradas talvez mais 'polémicas' deste Big Brother 2025! Conheça Inês Vinhalva, a «beta alternativa de Cascais», que promete ser tema de conversa! A concorrente faz uma revelação insólita a Cláudio Ramos, e diz que foi apenas aos 35 anos de idade que lavou a sua primeira chávena.

Veja, no vídeo em baixo, o momento insólito e a reação do apresentador!

Carolina Braga e Diogo Bordin entram juntos na casa e acabam por viver vários momentos de aparentes cumplicidade e trocar alguns sorrisos que sugerem uma química prematura. Será que é este o primeiro casal da casa mais vigiada do país? Fica a questão no ar!

Veja a primeira troca de olhares cúmplices, no vídeo em baixo.

Estes e outros momentos que marcaram a primeira gala do BB25, podem ser vistos no site oficial!

