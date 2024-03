Saiba quem foi o segundo concorrente a abandonar a casa esta noite!

Hoje foi noite de dupla expulsão no jogo. Na primeira parte do programa André Lopes, Noélia Pereira, Érica Silva, Bruno Savate e Ana Barbosa estavam nomeados e, por isso, em risco de sair da casa mais vigiada do país.

O público decidiu e Érica Silva foi a concorrente menos votada e, por isso, escolhida para abandonar a casa mais vigiada do país, com 23% dos votos. Ana Barbosa teve 77% dos votos.

Na segunda parte do programa, houve uma ronda de nomeações e Ana Barbosa ficou imune. A concorrente é a terceira finalista do Big Brother - Desafio Final!

Também nesta noite de emoções fortes ficamos a conhecer o último expulso desta grande noite. André Lopes abandonou a casa com 38% dos votos. Bárbara Parada foi salva com 62% dos votos.

Estamos a 6 dias da grande final do Big Brother - Desafio Final! Os finalistas desta edição são:

- Vina Ribeiro

- Ana Barbosa

- Noélia Pereira

- Bruno Savate

- Bárbara Parada

Não perca a gala onde vai conhecer o grande vencedor no dia, 17 de março.