Big Brother Verão: A gala deste domingo à noite traz uma surpresa que todos querem agarrar

Este domingo, dia 31 de agosto, marca mais uma gala do Big Brother Verão, que promete fortes emoções e momentos surpreendentes, numa noite em que tudo pode acontecer. Antes de Maria Botelho Moniz dar início à emissão e revelar o que se passa na casa mais vigiada do País, juntamente com o nosso anfitrião, deixamos-lhe já algumas pistas daquilo que pode esperar.

De acordo com a página de Instagram oficial do Big Brother, na gala deste domingo, os sentidos dos concorrentes vão ser postos à prova. Veja, em baixo, a publicação original.





Mas as surpresas não se ficam por aqui! Esta noite tão especial vai "servir" uma surpresa aos concorrentes ao dar-lhes a conquistar algo que todos querem agarrar: o passaporte para a grande Final do programa. Segundo a publicação na página oficial do Instagram do Big Brother, "O passaporte para a final continua por conquistar. Hoje conhecemos o primeiro finalista do Big Brother Verão!"

Além disso, conheça a história de vida de Jéssica Vieira, numa Curva da Vida cheia de emoção. Para ver hoje.

Na gala de hoje, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

Em cima, na galeria de fotografias que preparámos para si, recorde o último look de Maria Botelho Moniz usado na apresentação da gala do Big Brother Verão.

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!