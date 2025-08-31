Big Brother Verão: A gala deste domingo à noite traz uma surpresa que todos querem agarrar

Ao Minuto

23:05
Já conhecemos o primeiro concorrente salvo da noite. E este foi o resultado - Big Brother
01:22

Já conhecemos o primeiro concorrente salvo da noite. E este foi o resultado

22:50
«Tenho muito orgulho em ti»: Yara Rossi, filha de Bruna, deixa-a entre lágrimas e soluços - Big Brother
03:46

«Tenho muito orgulho em ti»: Yara Rossi, filha de Bruna, deixa-a entre lágrimas e soluços

22:44
Atira o Dardo: Miranda e Viriato garantem lugar na corrida pela liderança - Big Brother
03:20

Atira o Dardo: Miranda e Viriato garantem lugar na corrida pela liderança

22:39
Abraço cheio de lágrimas: Viriato vive reencontro inesquecível - Big Brother
04:34

Abraço cheio de lágrimas: Viriato vive reencontro inesquecível

22:32
Ligação intensa: Viriato fala da relação próxima com Ana - Big Brother
04:36

Ligação intensa: Viriato fala da relação próxima com Ana

22:28
Revelação inesperada: avó de Miranda confidencia jantar com família de Afonso - Big Brother
04:27

Revelação inesperada: avó de Miranda confidencia jantar com família de Afonso

22:23
Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz - Big Brother

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

22:20
Afonso quebra o silêncio: «Nunca me senti usado, mas tentam usar o meu nome» - Big Brother
03:47

Afonso quebra o silêncio: «Nunca me senti usado, mas tentam usar o meu nome»

22:16
'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre - Big Brother

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

22:14
Bruna arrasa na prova de paladar e conquista acesso à liderança - Big Brother
04:57

Bruna arrasa na prova de paladar e conquista acesso à liderança

22:12
Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão - Big Brother

Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão

22:06
«Era este o abraço que precisava»: De venda nos olhos, Ana Duarte recebe visita de alguém muito especial - Big Brother
06:03

«Era este o abraço que precisava»: De venda nos olhos, Ana Duarte recebe visita de alguém muito especial

22:01
Discussão explode: Miranda acusa Ana de não ser amiga e leva resposta - Big Brother
05:23

Discussão explode: Miranda acusa Ana de não ser amiga e leva resposta

21:51
Como nunca as viu Jéssica e Miranda em confronto: «És uma frustrada e descarregas as tuas frustrações em mim» - Big Brother
02:44

Como nunca as viu Jéssica e Miranda em confronto: «És uma frustrada e descarregas as tuas frustrações em mim»

21:48
Viriato Quintela sente-se gozado pela restante "Turma da Mónica"? O concorrente responde a Maria Botelho Moniz - Big Brother
04:58

Viriato Quintela sente-se gozado pela restante "Turma da Mónica"? O concorrente responde a Maria Botelho Moniz

21:42
«Não me interessa (...) com a Jéssica»: Gala começa quente com confronto entre o ex-casal - Big Brother
01:32

«Não me interessa (...) com a Jéssica»: Gala começa quente com confronto entre o ex-casal

21:36
Incomodada com noivado de João Moura Caetano, Miranda alega que há um «passado» entre os dois e Afonso reage - Big Brother

Incomodada com noivado de João Moura Caetano, Miranda alega que há um «passado» entre os dois e Afonso reage

21:34
Inédito: Maria Botelho Moniz é surpreendida pelo filho em direto - Big Brother
01:03

Inédito: Maria Botelho Moniz é surpreendida pelo filho em direto

19:29
Há futuro entre Miranda e Afonso? A conversa mais esclarecedora: «Há-de aparecer essa pessoa» - Big Brother
01:21

Há futuro entre Miranda e Afonso? A conversa mais esclarecedora: «Há-de aparecer essa pessoa»

19:24
Reação de Catarina Miranda ao noivado de Luíza Abreu e João Moura Caetano gera burburinho - Big Brother

Reação de Catarina Miranda ao noivado de Luíza Abreu e João Moura Caetano gera burburinho

19:03
Big Brother Verão: A gala deste domingo à noite traz uma surpresa que todos querem agarrar - Big Brother

Big Brother Verão: A gala deste domingo à noite traz uma surpresa que todos querem agarrar

18:23
«Foi escusado»: Jéssica critica reação de Miranda ao noivado de João Moura Caetano e Luíza Abreu - Big Brother
01:41

«Foi escusado»: Jéssica critica reação de Miranda ao noivado de João Moura Caetano e Luíza Abreu

18:11
Nova tentativa de beijo! Miranda não desiste de Afonso: «És muito esperta, mas andas a pé» - Big Brother
03:30

Nova tentativa de beijo! Miranda não desiste de Afonso: «És muito esperta, mas andas a pé»

18:00
'À prova de strip'! Miranda volta a tentar seduzir Afonso e este veste 'colete de forças' - Big Brother
00:57

'À prova de strip'! Miranda volta a tentar seduzir Afonso e este veste 'colete de forças'

17:55
Miranda amuada com Afonso? Concorrente reage à 'birra': «Não me chateies a cabeça» - Big Brother
02:01

Miranda amuada com Afonso? Concorrente reage à 'birra': «Não me chateies a cabeça»

Acompanhe ao minuto

Big Brother Verão: A gala deste domingo à noite traz uma surpresa que todos querem agarrar

Big Brother Verão: A gala deste domingo à noite traz uma surpresa que todos querem agarrar - Big Brother

Hoje é noite de mais uma gala do Big Brother Verão na TVI, brilhantemente conduzida pela nossa apresentadora Maria Botelho Moniz. Saiba aqui o que pode esperar!

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Este domingo, dia 31 de agosto, marca mais uma gala do Big Brother Verão, que promete fortes emoções e momentos surpreendentes, numa noite em que tudo pode acontecer. Antes de Maria Botelho Moniz dar início à emissão e revelar o que se passa na casa mais vigiada do País, juntamente com o nosso anfitrião, deixamos-lhe já algumas pistas daquilo que pode esperar.

De acordo com a página de Instagram oficial do Big Brother, na gala deste domingo, os sentidos dos concorrentes vão ser postos à prova. Veja, em baixo, a publicação original. 


 

 

Mas as surpresas não se ficam por aqui! Esta noite tão especial vai "servir" uma surpresa aos concorrentes ao dar-lhes a conquistar algo que todos querem agarrar: o passaporte para a grande Final do programa. Segundo a publicação na página oficial do Instagram do Big Brother, "O passaporte para a final continua por conquistar. Hoje conhecemos o primeiro finalista do Big Brother Verão!"

 

 

Além disso, conheça a história de vida de Jéssica Vieira, numa Curva da Vida cheia de emoção. Para ver hoje. 

 

 

Na gala de hoje, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

Em cima, na galeria de fotografias que preparámos para si, recorde o último look de Maria Botelho Moniz usado na apresentação da gala do Big Brother Verão.

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!

Relacionados

Joana Diniz deixa alerta e emociona fãs: «Carregamos dores em silêncio»

Num destino de sonho, Márcia Soares deslumbra em biquíni e mostra a boa forma física

Polémica! Kina quebra o silêncio após acusações do enteado
Temas: Gala Gala Big Brother Verão Big Brother Verão Maria Botelho Moniz TVI

Mais Vistos

01:30

Miranda tem passado com João Moura Caetano? As alegações e o desprezo de Afonso: «Eu não quero saber»

Hoje às 17:28

«Não são só nódoas negras»: Vânia Sá revela marcas invisíveis da violência

29 ago, 12:18
01:30

Miranda «chocada» com noivado de Luíza Abreu e João Moura Caetano

Hoje às 17:28
00:59

Afonso dá 'estoiro' a Miranda: «Continua a namorar sozinha»

Hoje às 17:15

A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão

29 ago, 09:58
Ver Mais

Notícias

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

Há 47 min

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

Há 54 min

Incomodada com noivado de João Moura Caetano, Miranda alega que há um «passado» entre os dois e Afonso reage

Há 1h e 34min

Cristina Ferreira vai realizar o maior sonho da sua vida: a revelação que está a emocionar a Internet

Há 1h e 45min

Reação de Catarina Miranda ao noivado de Luíza Abreu e João Moura Caetano gera burburinho

Há 3h e 46min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Joana Diniz deixa alerta e emociona fãs: «Carregamos dores em silêncio»

Hoje às 17:41

Num destino de sonho, Márcia Soares deslumbra em biquíni e mostra a boa forma física

Ontem às 18:36

Polémica! Kina quebra o silêncio após acusações do enteado

Ontem às 17:39

As imagens do primeiro aniversário do filho de Isa Oliveira e Domingos Terra que o vão deixar derretido

Ontem às 16:58

Ex-concorrente da Casa dos Segredos de rastos com morte inesperada: «Dói em cada parte de mim»

Ontem às 15:20
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

25 ago, 00:23
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Catarina Miranda reencontra avó e fica em choque com revelação... sobre família de Afonso Leitão!

Há 25 min

Em plena gala do "Big Brother Verão", Maria Botelho Moniz é surpreendida pelo filho: "Arrasa, mãe!"

Há 1h e 15min

Decote profundo e abertura lateral: Maria Botelho Moniz arranca suspiros em gala do "Big Brother Verão"

Há 1h e 24min

À procura de justiça, Flávio Furtado anuncia: "Será apresentada queixa às autoridades"

Há 2h e 14min

Kina já decidiu: estilista revela quem quer ver ganhar o "Big Brother Verão"!

Há 3h e 14min
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

Há 47 min

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

Há 54 min

Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão

Há 58 min

Inédito: Maria Botelho Moniz é surpreendida pelo filho em direto

Há 1h e 36min

Big Brother Verão: A gala deste domingo à noite traz uma surpresa que todos querem agarrar

Hoje às 19:03
Ver Mais

Curva da Vida

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46
Ver Mais