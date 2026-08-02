Notícias do exterior e decisões que podem mudar tudo! Saiba o que esperar da gala deste domingo

A tensão dentro da casa mais vigiada do País está a atingir um novo patamar, e a gala deste domingo, dia 2 de agosto, do Big Brother Verão promete confirmar isso mesmo. Entre histórias de vida, surpresas vindas do exterior e decisões que podem mudar o rumo do jogo, os concorrentes preparam-se para mais uma noite repleta de emoções fortes.

A gala arranca com uma nomeação direta, que dá desde logo o mote para uma noite decisiva.

Esta noite, é a vez de Boris de a presentar a sua curva da vida e partilhar com o público a sua história de superação, num momento que promete revelar um lado mais pessoal do concorrente.

Ao longo da gala, notícias vindas do exterior vão entrar na casa para surpreender alguns dos concorrentes, naquele que costuma ser um dos momentos mais emotivos de cada edição.

Além disso, há decisões em cima da mesa que podem colocar vários concorrentes em risco, numa noite em que ninguém pode baixar a guarda.

Passado um mês desde o início desta edição, os concorrentes vão também ter oportunidade de fazer um balanço do seu percurso na casa e marcar posição sobre o jogo que têm vindo a jogar.

E depois da visita das capitãs da casa, Diana Lopes e Bernardina Brito, é hoje que se conhece a equipa vencedora das provas que dividiram a casa, com vantagens para os vencedores e desvantagens para os derrotados a marcar o rumo dos próximos dias.

Ainda pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA – 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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