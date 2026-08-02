Ao Minuto

19:56
Notícias do exterior e decisões que podem mudar tudo! Saiba o que esperar da gala deste domingo - Big Brother

Notícias do exterior e decisões que podem mudar tudo! Saiba o que esperar da gala deste domingo

13:56
João Ventura deixa aviso a Boris: «Tens de atacar alguém, senão vais ser atacado» - Big Brother
03:02

João Ventura deixa aviso a Boris: «Tens de atacar alguém, senão vais ser atacado»

12:28
João Ventura implacável com os colegas: «Há aqui muita planta que não vai ser convidada para mais nada» - Big Brother
02:45

João Ventura implacável com os colegas: «Há aqui muita planta que não vai ser convidada para mais nada»

12:03
Em conversa inédita, Joana desabafa com João Ventura e assume estar "cheia de ciúmes" - Big Brother
04:53

Em conversa inédita, Joana desabafa com João Ventura e assume estar "cheia de ciúmes"

11:20
«Foi mais do que...»: Joana choca os colegas com uma revelação bombástica - Big Brother
05:16

«Foi mais do que...»: Joana choca os colegas com uma revelação bombástica

11:07
Ana Luísa desabafa com Boris e Vanessa: «Eu não me fiz de vítima...» - Big Brother
02:07

Ana Luísa desabafa com Boris e Vanessa: «Eu não me fiz de vítima...»

10:10
Manhã de mimos! Mariana Sá e Miguel começam o dia a trocar beijos e amassos na cama - Big Brother
01:08

Manhã de mimos! Mariana Sá e Miguel começam o dia a trocar beijos e amassos na cama

23:30
«És um leva e traz»: Raquel não poupa nas críticas a Afonso - Big Brother
04:04

«És um leva e traz»: Raquel não poupa nas críticas a Afonso

23:20
Tatiana deixa aconselha João Ventura: «Não estás a fazer nada, não é favorável» - Big Brother
01:28

Tatiana deixa aconselha João Ventura: «Não estás a fazer nada, não é favorável»

23:12
«Não é por não gostar que vou proibir...»: A conversa de Miguel e Mariana Sá que está a dar que falar - Big Brother
01:03

«Não é por não gostar que vou proibir...»: A conversa de Miguel e Mariana Sá que está a dar que falar

23:10
Tatiana furiosa com "jogo de casal": «Não viram os realities anteriores?» - Big Brother
08:40

Tatiana furiosa com "jogo de casal": «Não viram os realities anteriores?»

22:02
Sara faz confissão inédita: «No meu coração, a única coisa que levo daqui é o Nuno» - Big Brother
01:32

Sara faz confissão inédita: «No meu coração, a única coisa que levo daqui é o Nuno»

21:56
Tatiana vai contra Sara: «Passo o dia com quem quiser» - Big Brother
04:05

Tatiana vai contra Sara: «Passo o dia com quem quiser»

21:37
No limite? Sara recorda situação com Raquel: «Não vou tolerar» - Big Brother
03:41

No limite? Sara recorda situação com Raquel: «Não vou tolerar»

21:13
Mariana Sá perde a paciência com João Ventura: «Não estou a achar piada» - Big Brother
04:34

Mariana Sá perde a paciência com João Ventura: «Não estou a achar piada»

19:56
João Ventura mostra-se indignado: «A morangada vai atacar» - Big Brother
09:35

João Ventura mostra-se indignado: «A morangada vai atacar»

18:41
Amor sem fim! Mariana Sá e Miguel trocam beijos infinitos - Big Brother
01:25

Amor sem fim! Mariana Sá e Miguel trocam beijos infinitos

18:00
Alerta fofura! Concorrentes juntam-se para cantar os parabéns a elementos especiais da família de Vanessa - Big Brother
03:55

Alerta fofura! Concorrentes juntam-se para cantar os parabéns a elementos especiais da família de Vanessa

16:17
Nuno faz dança sensual a Vanessa. E os movimentos quentes deixam a casa "on fire" - Big Brother
02:46

Nuno faz dança sensual a Vanessa. E os movimentos quentes deixam a casa "on fire"

15:33
Malveira a ferver! Sara e Nuno dançam agarradinhos e arrancam suspiros - Big Brother
03:17

Malveira a ferver! Sara e Nuno dançam agarradinhos e arrancam suspiros

15:22
Depois de polémica com Boris, Joana tem novo par de dança. E esta foi a reação do amigo à coreografia "quente" - Big Brother
04:32

Depois de polémica com Boris, Joana tem novo par de dança. E esta foi a reação do amigo à coreografia "quente"

14:48
Raquel mostra-se desiludida com concorrente: «Foi a pessoa que mais facadas me deu aqui dentro» - Big Brother
02:23

Raquel mostra-se desiludida com concorrente: «Foi a pessoa que mais facadas me deu aqui dentro»

14:11
João Ventura "rasga" ex-concorrentes: «Eu estou a ver um padrão nas pessoas que saiem» - Big Brother
04:21

João Ventura "rasga" ex-concorrentes: «Eu estou a ver um padrão nas pessoas que saiem»

13:37
Sobre nomeações, João Ventura admite: «Eu quero começar a proteger mais as pessoas com quem quero chegar à final» - Big Brother
05:56

Sobre nomeações, João Ventura admite: «Eu quero começar a proteger mais as pessoas com quem quero chegar à final»

12:30
Entre dança, sensualidade e um banho de água: o momento que está a incendiar a casa - Big Brother
03:12

Entre dança, sensualidade e um banho de água: o momento que está a incendiar a casa

Acompanhe ao minuto

Notícias do exterior e decisões que podem mudar tudo! Saiba o que esperar da gala deste domingo

  • Big Brother
Notícias do exterior e decisões que podem mudar tudo! Saiba o que esperar da gala deste domingo - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Saiba todos os motivos para não perder a Gala deste domingo.

A tensão dentro da casa mais vigiada do País está a atingir um novo patamar, e a gala deste domingo, dia 2 de agosto, do Big Brother Verão promete confirmar isso mesmo. Entre histórias de vida, surpresas vindas do exterior e decisões que podem mudar o rumo do jogo, os concorrentes preparam-se para mais uma noite repleta de emoções fortes.

A gala arranca com uma nomeação direta, que dá desde logo o mote para uma noite decisiva.

Esta noite, é a vez de Boris de a presentar a sua curva da vida e partilhar com o público a sua história de superação, num momento que promete revelar um lado mais pessoal do concorrente.

Ao longo da gala, notícias vindas do exterior vão entrar na casa para surpreender alguns dos concorrentes, naquele que costuma ser um dos momentos mais emotivos de cada edição.

Além disso, há decisões em cima da mesa que podem colocar vários concorrentes em risco, numa noite em que ninguém pode baixar a guarda.

Passado um mês desde o início desta edição, os concorrentes vão também ter oportunidade de fazer um balanço do seu percurso na casa e marcar posição sobre o jogo que têm vindo a jogar.

E depois da visita das capitãs da casa, Diana Lopes e Bernardina Brito, é hoje que se conhece a equipa vencedora das provas que dividiram a casa, com vantagens para os vencedores e desvantagens para os derrotados a marcar o rumo dos próximos dias.

Ainda pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02
JOANA – 761 20 20 06
NUNO – 761 20 20 13
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo, ao minuto, aqui

 

Temas: Gala O que esperar da Gala

Relacionados

Já são conhecidos os novos nomeados do Big Brother Verão: saiba quem está em risco de expulsão

Bomba: Duas das ex-concorrentes mais polémicas da TVI entram hoje no Big Brother Verão

Mulher de Boris reage a imagens polémicas em direto: «São 20 anos, não são 20 dias»

Mais Vistos

Cristina Ferreira mostra as primeiras imagens do novo destino de férias. E é um verdadeiro paraíso

Hoje às 10:44

Carolina Pinto mostra beijo especial e desabafa: «Pela primeira vez em anos...»

Hoje às 10:27

Joana Diniz emociona-se ao falar de pessoa especial que lhe mudou a vida

Hoje às 09:57
01:03

«Não é por não gostar que vou proibir...»: A conversa de Miguel e Mariana Sá que está a dar que falar

Ontem às 23:12
04:53

Em conversa inédita, Joana desabafa com João Ventura e assume estar "cheia de ciúmes"

Hoje às 12:03
Ver Mais

Notícias

Notícias do exterior e decisões que podem mudar tudo! Saiba o que esperar da gala deste domingo

Há 1h e 16min

Pedido de casamento? Marisa Pires partilha registo romântico ao lado de Pedro Jorge: «Alguns momentos merecem ficar para sempre»

Há 1h e 40min

Fora de Portugal, Joana Diniz partilha fotos em cenário que parece saído de um filme

Há 2h e 18min

Cristina Ferreira mostra as primeiras imagens do novo destino de férias. E é um verdadeiro paraíso

Hoje às 10:44

Carolina Pinto mostra beijo especial e desabafa: «Pela primeira vez em anos...»

Hoje às 10:27
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Pedido de casamento? Marisa Pires partilha registo romântico ao lado de Pedro Jorge: «Alguns momentos merecem ficar para sempre»

Há 1h e 40min

Fora de Portugal, Joana Diniz partilha fotos em cenário que parece saído de um filme

Há 2h e 18min

Cristina Ferreira mostra as primeiras imagens do novo destino de férias. E é um verdadeiro paraíso

Hoje às 10:44

Carolina Pinto mostra beijo especial e desabafa: «Pela primeira vez em anos...»

Hoje às 10:27

Cláudio Ramos explica por que partilha fotos em tronco nu e deixa reflexão pessoal

Hoje às 10:20
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

24 jul, 21:17
01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

24 jul, 19:51
03:42

Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

24 jul, 19:49
03:23

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

24 jul, 19:43
02:54

Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

24 jul, 19:37
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Com João Monteiro e numa igreja! Cristina Ferreira revela foto especial e ninguém fica indiferente: "Temos casamento"

Há 22 min

Noélia Pereira faz reflexão sobre o casamento

Hoje às 13:28

"Amo-te. Nunca te vou largar a mão, nem desistir de ti": ex-concorrente do "Big Brother" declara-se a Bernardina Brito!

Hoje às 08:20

"Amo-te": Vitó, ex-noivo de Sónia Jesus, abraçado a pessoa especial!

Ontem às 20:10

Fora de Portugal, Soraia Moreira sofre revés: "Roubaram-me!"

Ontem às 19:18
Ver Mais Outros Sites