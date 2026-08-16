Passaporte bloqueado e momentos decisivos: Saiba o que esperar da gala do Big Brother Verão

A tensão dentro da casa mais vigiada do País está ao rubro, e a gala deste domingo, dia 16 de agosto, conduzida pela apresentadora Maria Botelho Moniz, promete ser uma das mais imprevisíveis desta edição do Big Brother Verão. Entre reviravoltas, dilemas e decisões difíceis, os concorrentes vão ter de se preparar para momentos que podem mudar o rumo do jogo.
Um dos pontos altos da noite é o cobiçado passaporte para a final. Trata-se de um privilégio desejado por todos, mas esta gala reserva uma reviravolta e alguém vai ficar impedido de o conquistar.
A noite traz também um dilema premente para a Sara: a concorrente pode vir a ter acesso a imagens exclusivas, mas a revelação traz um preço a pagar, restando saber qual será a sua decisão.
Esta noite, o comportamento dos concorrentes também será analisado. Quem dá mais ao jogo e quem prefere passar despercebido? Tudo para descobrir ao longo da emissão.
O momento mais emotivo do serão fica reservado para a "Curva da Vida" de Vanessa, que vai abrir o coração para partilhar a sua inspiradora história de superação.
A emissão traz ainda o desfecho das nomeações, com Afonso, Miguel, Sara e Tatiana a disputar a permanência no jogo. Enquanto o veredito não é conhecido, pode continuar a votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.
Afonso – 761 20 20 01
Miguel – 761 20 20 12
Sara – 761 20 20 16
Tatiana – 761 20 20 17
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