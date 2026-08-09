Uma visita especial à casa e um pedido de namoro em direto: Saiba todos os motivos para não perder a Gala deste domingo

A tensão dentro da casa mais vigiada do País está ao rubro, e a gala deste domingo, dia 9 de agosto, promete ser uma das mais imprevisíveis desta edição do Big Brother Verão. Com o título de "Gala do Reverso", nada é o que parece, e os concorrentes vão ter de se preparar para decisões que podem mudar tudo em poucos segundos.

Um dos momentos mais aguardados da noite é a revelação do Top 10 do Big Brother Verão, que promete deixar claro quem está mais próximo da final e quem ainda tem um longo caminho pela frente dentro da casa.

A gala vai também trazer as mensagens dos ex-concorrentes, com opiniões fortes e incisivas dirigidas aos atuais concorrentes. As reações prometem ser um dos pontos altos da noite, com direito a tensão e surpresas.

Marta Cardoso leva ainda o Extra à Casa, numa dinâmica em que um dos concorrentes vai assumir, pela primeira vez, o papel de comentador, um momento inédito que promete animar a gala.

As afirmações de Boris sobre Raquel, que têm dado que falar fora da casa, vão finalmente ser confrontadas ao vivo. O concorrente terá de responder por tudo o que disse, num momento que promete gerar bastante tensão.

Outro dos destaques da noite passa pela vida amorosa dentro da casa: Miguel vai pedir Mariana Sá em namoro, restando saber qual será o impacto deste pedido na dinâmica do grupo.

Por fim, é a vez de Tatiana partilhar a sua história de vida na Curva da Vida, um momento que promete revelar um lado mais pessoal e emocionante da concorrente.

Esta noite ficam ainda a conhecer-se os resultados das nomeações, com Afonso, Ana Luísa, Mariana Sá, Raquel e Sara a disputar a permanência no jogo. Mas, por enquanto ainda pode votar para salvar o seu concorrente favorito.

Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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