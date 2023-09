Big Brother: Escolhas difíceis, imagens fresquinhas e muitas surpresas. Veja o que esperar da 2.ª gala

Maria Cerqueira Gomes revela detalhes da próxima gala do Big Brother

A nova edição do «Big Brother» estreou no passado domingo dia 10 de setembro, recheada de surpresas e muitas novidades. Mas se pensa que ficou tudo na estreia, desengane-se. Esta segunda gala promete.

De acordo com o Instagram oficial do programa, «esta noite não pode perder o Big Brother. Uma semana intensa marcada pelas primeiras discussões! Vamos ter a primeira expulsão, mas não só! Tudo pode acontecer», lê-se na página.

De recordar que os nomeados são Vina Ribeiro e André Lopes do anexo e Zé Pedro Rocha, Márcia Soares e Rodrigo Escórcio, da casa e um deles será expulso este domingo. Mas não é tudo!

A gala de hoje vai marcar ainda o regresso dos tão temidos BB Play: «Pela primeira vez, os concorrentes são confrontados com as imagens exclusivas dos BBPLAYS! Não vai faltar má-língua. Acompanhe todas as reações na gala de hoje!», lê-se.

Sabemos ainda que Francisco Monteiro vai ser confrontado com uma escolha difícil. «Esta noite, Francisco Monteiro vai ter direito a uma escolha que lhe pode trazer “alegria”, mas não só… O que será? Descubra na gala de logo!».

Motivos não faltam para que não perca pitada do que vai acontecer na gala deste domingo. Por isso já sabe, fique no sofá e aguarde por uma noite imperdível!