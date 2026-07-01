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Cláudio Ramos questiona Leandro sobre Pedro Jorge e leva resposta imediata: «Ficaste chateado?»

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Cláudio Ramos questiona Leandro sobre Pedro Jorge e leva resposta imediata: «Ficaste chateado?» - Big Brother

No programa Dois às 10, Cláudio Ramos colocou Leandro sob pressão ao confrontá-lo sobre a vitória de Pedro Jorge no Secret Story – Desafio Final, num momento marcado por tensão e confissões inesperadas.

A manhã no Dois às 10 ficou marcada por um momento de confronto direto entre Cláudio Ramos e Leandro, que regressou em estúdio depois de conquistar o 3.º lugar no Desafio Final.

Sem rodeios, Cláudio Ramos questionou o cantor sobre a sua reação à vitória de Pedro Jorge, atirando: “Ficaste chateado que tenha sido o Pedro a ganhar?”. A pergunta abriu espaço para uma conversa mais emotiva sobre o percurso dentro da casa e as relações construídas ao longo do programa.

Leandro acabou por falar de forma mais profunda sobre o conflito que marcou a relação entre ambos concorrentes. “O que é que é tão grave entre ti e o Pedro Jorge?”, questionou ainda o apresentador, levando o cantor a esclarecer o passado.

“Pedi-lhe desculpa pelo que lhe fiz sentir na primeira edição… até hoje o Pedro não me pediu desculpa por nada”, respondeu Leandro, sublinhando que o distanciamento entre os dois tem raízes antigas no jogo.

O ex-concorrente explicou ainda que, na primeira edição em que participou, viveu o conflito de forma mais intensa: “Fiquei amuado, ressentido… agora estou leve, não tenho pesar dentro de mim. Ambos errámos e eu admiti os meus erros. Aprendi com os meus erros e avanço.”

Veja o momento completo:

Veja a entrevista completa: 

Temas: Leandro

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