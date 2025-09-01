Supreendente: António Leal e Silva fala pela primeira vez sobre rumores que o ligam a Diogo Bordin

Carolina Braga muda radicalmente de vida após a separação de Diogo Bordin

O antes e depois da entrada de Diogo Bordin na casa do Big Brother em imagens

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!

O programa “Funtástico”, da TVI, transmitido no passado domingo, dia 31, ficou marcado por um momento de humor protagonizado por Manuel Luís Goucha.

Logo no arranque da emissão, o apresentador decidiu meter-se com António Leal e Silva, jurado do formato, a propósito da proximidade deste com o ex-concorrente do “Big Brother 2025”, Diogo Bordin.

«Que alegria! Viva as relações luso-brasileiras! Mais achas para a fogueira”, atirou Goucha, em tom divertido.

Entre gargalhadas, António Leal e Silva respondeu de imediato: “Eu fujo e tu alimentas mais. Eu estou a adorar, como deves calcular, estou encantado.” E ainda acrescentou “Já estou a escolher o fato de noivo para o casamento e tudo".

De recordar que, há rumores de uma possível ligação amorosa entre António Leal e Silva e Diogo Bordin.