O pai foi membro de uma das maiores bandas do País. E agora o filho está no mesmo caminho

Dizem que «filho de peixe sabe nadar» e este é um excelente exemplo disso. Guilherme Inglês tem 20 anos e decidiu seguir as pisadas do pai, Ricky, que em tempos foi membro de uma das maiores bandas portuguesas: os Milénio.

Mas recuemos até 2002, quando Ricky e Daniela Faria se conheceram e se apaixonaram no Big Brother Famosos. Desde então nunca mais se largaram, casaram e tiveram Guilherme, hoje com 20 anos, que já dá cartas no mundo da música.

Segundo a sua página de Instagram, Guilherme assume-se como artista de música - não só cantor, mas também compositor - e tem brilhado em grandes palcos, como o Estádio da Luz em Lisboa.

Há, contudo, uma particularidade que difere a música de Guilherme da do pai, uma vez que o jovem se dedica sobretudo à música religiosa, pela fé que tem em Deus.

