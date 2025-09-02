Tudo não passa de estratégia? Implacável, Catarina Miranda aperta com Afonso

Num momento de grande tensão emocional, Catarina Miranda e Afonso Leitão protagonizaram uma conversa intensa durante o almoço do dia 1 de setembro, dentro da casa mais vigiada do País. A concorrente não hesitou em confrontar Afonso sobre o futuro da relação entre ambos fora do Big Brother Verão, levantando dúvidas sobre o envolvimento e o compromisso do colega após o fim da competição.

A conversa começou com Miranda a lançar o tema do futuro, colocando em cima da mesa as suas inseguranças quanto às intenções de Afonso. «Tu lá fora não vais fazer nada para que isto resulte (…) porque tu sais daquela porta e deslumbras-te com o mundo lá fora», atirou Miranda.

Afonso procurou defender-se e questionou: «Tu achas que eu não me vou lembrar mais?» Catarina responde, implacável: «Acho que não. Acho que no primeiro dia vais logo com a tua família à tua vida.»

A incerteza quanto à continuidade da ligação entre os dois ficou ainda mais evidente quando Miranda questionou: «Depois disto tudo vais dormir a casa da tua mãe?» Afonso respondeu de imediato: «Então vou dormir a casa de quem?». O ambiente tornou-se silencioso e tenso, revelando a frustração de Miranda com a indefinição dos planos pós-reality. Afonso, por sua vez, sugeriu que poderiam ver-se aos fins-de-semana ou quando fosse conveniente. A proposta não agradou à concorrente, que reagiu de forma emotiva: «Mas eu não te quero ver só de vez em quando».

Este confronto entre os dois participantes vem revelar possíveis divergências profundas quanto às expectativas para o futuro fora da Casa. Enquanto Miranda parece idealizar uma relação mais sólida e contínua, Afonso parece não querer a mesma proximidade que os dois têm dentro da casa.

Fica no ar a dúvida: estará Catarina Miranda apenas a antecipar uma eventual decepção ou tudo isto fará parte de uma estratégia bem delineada?