Tudo não passa de estratégia? Implacável, Catarina Miranda aperta com Afonso

Clima no ar! Catarina Miranda e Afonso Leitão aos beijos antes de dormir
Clima no ar! Catarina Miranda e Afonso Leitão aos beijos antes de dormir

Jéssica Vieira para Catarina Miranda: «Eu não uso pessoas nem jogo com as pessoas»
Jéssica Vieira para Catarina Miranda: «Eu não uso pessoas nem jogo com as pessoas»

Jéssica Vieira passa-se com Afonso Leitão: «Não és ninguém para mexer nas minhas coisas!»
Jéssica Vieira passa-se com Afonso Leitão: «Não és ninguém para mexer nas minhas coisas!»

Catarina Miranda e Afonso Leitão juntam-se para estratégia infalível! Saiba o que aconteceu
Catarina Miranda e Afonso Leitão juntam-se para estratégia infalível! Saiba o que aconteceu

Imperdível! Junto a Jéssica Vieira, Afonso Leitão critica Catarina Miranda
Imperdível! Junto a Jéssica Vieira, Afonso Leitão critica Catarina Miranda

Clima aqueceu! Afonso Leitão arrasa Bruna enquanto líder
Clima aqueceu! Afonso Leitão arrasa Bruna enquanto líder

Bruna é a primeira a desistir da prova semanal! Veja o que aconteceu
Bruna é a primeira a desistir da prova semanal! Veja o que aconteceu

Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana
Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana

Farto do triângulo amoroso da casa, Viriato dispara sobre Miranda: «São novelas mais do que cansadas»
Farto do triângulo amoroso da casa, Viriato dispara sobre Miranda: «São novelas mais do que cansadas»

«A mordaça dela saiu no domingo»: Miranda parte ao 'ataque' cerrado a Bruna e evoca ex-concorrente
«A mordaça dela saiu no domingo»: Miranda parte ao 'ataque' cerrado a Bruna e evoca ex-concorrente

Hoje começou a prova semanal, mas a própria líder Bruna já se descartou
Hoje começou a prova semanal, mas a própria líder Bruna já se descartou

«Querias dar uma cotovelada à Miranda»: A acusação grave que está a agitar a casa da Malveira
«Querias dar uma cotovelada à Miranda»: A acusação grave que está a agitar a casa da Malveira

«Não tens confianças comigo para essas coisas»: 'Passada', Jéssica dá raspanete ao ex
«Não tens confianças comigo para essas coisas»: 'Passada', Jéssica dá raspanete ao ex

Choque: Viriato mostra a cicatriz que resultou da 'luta' com Miranda e Afonso
Choque: Viriato mostra a cicatriz que resultou da 'luta' com Miranda e Afonso

«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada
«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada

«Eles agrediram-me»: Viriato pondera apresentar queixa de Miranda e Afonso ao Big
«Eles agrediram-me»: Viriato pondera apresentar queixa de Miranda e Afonso ao Big

Afonso apaixonado por Miranda? Marcelo Palma esclarece: «Uma mentira contada muitas vezes...»
Afonso apaixonado por Miranda? Marcelo Palma esclarece: «Uma mentira contada muitas vezes...»

Sem tabus, Miranda aposta tudo em Afonso: «Queria fazer o amor»
Sem tabus, Miranda aposta tudo em Afonso: «Queria fazer o amor»

Ressabiamento? Viriato ganha passaporte para a final e Afonso e Miranda não perdoam: «É isto o finalista?»
Ressabiamento? Viriato ganha passaporte para a final e Afonso e Miranda não perdoam: «É isto o finalista?»

Bruna é a nova líder da casa e já há discórdia: «Espero que recupere a identidade»
Bruna é a nova líder da casa e já há discórdia: «Espero que recupere a identidade»

Marcelo Palma implacável com Miranda: «Quem precisa de homens é ela, teve sempre atrelados nas edições»
Marcelo Palma implacável com Miranda: «Quem precisa de homens é ela, teve sempre atrelados nas edições»

Nas costas de Afonso, Miranda faz acusação: «Ele é muito intriguista»
Nas costas de Afonso, Miranda faz acusação: «Ele é muito intriguista»

Jéssica 'rasga' Miranda: «Se sentisse na pele o que me fez, não aguentava. Viu-se pela missão»
Jéssica 'rasga' Miranda: «Se sentisse na pele o que me fez, não aguentava. Viu-se pela missão»

Ele só quer parecer bem? Afonso ofendido com declarações de Jéssica: «Eu não preciso...»
Ele só quer parecer bem? Afonso ofendido com declarações de Jéssica: «Eu não preciso...»

Durante um almoço na casa mais vigiada do País, Catarina Miranda confrontou Afonso Leitão sobre o futuro da relação fora do Big Brother Verão. Entre acusações, silêncios e respostas evasivas, a conversa revelou inseguranças, expectativas desalinhadas e levantou uma questão: tudo não passará de uma estratégia de jogo?

Num momento de grande tensão emocional, Catarina Miranda e Afonso Leitão protagonizaram uma conversa intensa durante o almoço do dia 1 de setembro, dentro da casa mais vigiada do País. A concorrente não hesitou em confrontar Afonso sobre o futuro da relação entre ambos fora do Big Brother Verão, levantando dúvidas sobre o envolvimento e o compromisso do colega após o fim da competição.

A conversa começou com Miranda a lançar o tema do futuro, colocando em cima da mesa as suas inseguranças quanto às intenções de Afonso. «Tu lá fora não vais fazer nada para que isto resulte (…) porque tu sais daquela porta e deslumbras-te com o mundo lá fora», atirou Miranda.

Afonso procurou defender-se e questionou: «Tu achas que eu não me vou lembrar mais?» Catarina responde, implacável: «Acho que não. Acho que no primeiro dia vais logo com a tua família à tua vida.»

A incerteza quanto à continuidade da ligação entre os dois ficou ainda mais evidente quando Miranda questionou: «Depois disto tudo vais dormir a casa da tua mãe?» Afonso respondeu de imediato: «Então vou dormir a casa de quem?». O ambiente tornou-se silencioso e tenso, revelando a frustração de Miranda com a indefinição dos planos pós-reality. Afonso, por sua vez, sugeriu que poderiam ver-se aos fins-de-semana ou quando fosse conveniente. A proposta não agradou à concorrente, que reagiu de forma emotiva: «Mas eu não te quero ver só de vez em quando».

Este confronto entre os dois participantes vem revelar possíveis divergências profundas quanto às expectativas para o futuro fora da Casa. Enquanto Miranda parece idealizar uma relação mais sólida e contínua, Afonso parece não querer a mesma proximidade que os dois têm dentro da casa.

Fica no ar a dúvida: estará Catarina Miranda apenas a antecipar uma eventual decepção ou tudo isto fará parte de uma estratégia bem delineada?

Veja o momento

 

 

 

