Mariana Pinto recorda infância solitária e relação difícil dos pais: «Não se falavam durante semanas»

Mariana Pinto foi expulsa do Big Brother no passado domingo e esta quinta-feira esteve presente no programa «Goucha» da TVI, para recordar o seu percurso na casa mais vigiada do País e partilhar a sua história de vida.

A ex-concorrente recordou a infância mais solitária e difícil relação dos pais: «Não tinha muita gente com quem brincar, a relação dos meus pais nunca foi a melhor e eu isolava-me muito, sentia-me muito sozinha, só tinha realmente a minha família, a minha prima, com quem brincar».

«Vivia com muito medo (que os pais se separassem). Eu olhava ao meu redor e via outros familiares meus a demonstrar afeto e amor e eu nunca vi isso nos meus pais, não via afeto neles os dois e era algo que me causava muita ansiedade desde criança», contou.

«Havia discussões, mas o pior para mim mesmo era o silêncio, quando eu percebia que não se falavam e isto acontecia se calhar durante semanas, que estavam amuados um com outro», sublinhou ainda a ex-concorrente.

Mariana Pinto confessou também que ficou do lado do pai no início da separação dos dois: «Muitas vezes eu tirava partido do meu pai, quando se separaram sentia muita mágoa que ele estivesse sozinho».

«Nos primeiros anos achava que a culpa era da minha mãe, que ela iniciava as discussões e depois ficava amuada e ninguém se falava, mas agora entendo que ela precisava de iniciar essas discussões porque era preciso falar», rematou.