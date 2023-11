Sandrina Pratas mostra cintura pós-parto e revela o seu «segredo». Saiba tudo!

Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother, foi mãe em julho deste ano da pequena Ariel, e tem mostrado aos poucos o regresso do corpo à normalidade, após o parto.

Esta quarta-feira a ex-concorrente recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo em que se vê a sua cintura, bastante mais magra, e é onde é revelado o «segredo» para isso mesmo.

«O meu segredo, vou dizer depois do parto. E a minha cintura já está a voltar ao mesmo, quero dizer ainda melhor», escreveu Sandrina Pratas nas stories do Instagram.

De recordar que desde que foi mãe, Sandrina Pratas tem sido alvo de críticas nas redes sociais, por ter criado uma página de Instagram para a pequena Ariel, expondo a filha.

«As pessoas têm-me criticado, porque o povo português não está habituado a um bebé com Instagram. Até dizem que me vão denunciar à Segurança Social», disse em direto no programa «Dois às 10», quando apresentou a filha.

A ex-concorrente acrescentou na altura: «Passado dois dias pensei em apagar, porque havia muitas denúncias. Mas a minha mãe diz que não, que eu tenho de mostrar. E eu fico um bocado triste com estas coisas».