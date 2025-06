Exclusivo APP Reality: Luís Gonçalves volta a ir de frente contra os rivais: «Tudo do mesmo saquinho»

No Big Brother, na qualidade de líder, Manuel Cavaco faz uma avaliação do comportamento dos colegas e não hesita em apontar falhas. Critica Nuno por atitudes egoístas e pondera se os gritos de Luís também justificam uma penalização com cartão vermelho.

Revoltado, o ex-militar defende-se, alegando que tem mantido uma boa conduta, lembrando que deixou de fumar e nunca agiu por egoísmo. Manuel relembra que Luís insiste em chamá-lo de "planta", mesmo sabendo que isso o incomoda. Em resposta, Luís acusa o líder de usar as fragilidades dos outros conforme lhe convém, ao que Cavaco responde que falará sempre que se sentir desconfortável. A discussão aquece quando Luís recorda que foi chamado de "machista", mas Carolina apressa-se a esclarecer que foi ela quem usou o termo.

Os dois acabam envolvidos em mais um confronto, debatendo o verdadeiro significado de "machismo". Manuel tenta intervir, mas o clima de tensão mantém-se.

Veja o vídeo na nossa APP TVI Reality, na secção 'Vídeo do dia'.

Descarregue para Android ou IOS.

Veja também:

Plano secreto em ação. Diogo Bordin e Manuel Rodrigues miram fraqueza de Luís Gonçalves - Big Brother - TVI