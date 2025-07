«Fui deixada para morrer»: Ex-concorrente do Big Brother hospitalizada após grave acidente

Charley Uchea, ex-concorrente do Big Brother 8 do Reino Unido, revelou que sofreu grave acidente de viação na noite de terça-feira, 1 de julho.

No dia seguinte, através dos stories do Instagram, Charley, de 40 anos, falou sobre o sucedido e procurou tranquilizar os seguidores. No hospital, apareceu com hematomas na zona das sobrancelhas, colar cervical e dificuldades em mexer os braços.

«A minha enfermeira está a escovar-me o cabelo porque não consigo usar os braços. Estou muito fraca», disse. «Estava a ter uma noite tão agradável... até ser lançada pelo ar e desmaiar», acrescentou, visivelmente abalada.

De acordo com Charley, o acidente foi provocado por um camião, cujo condutor abandonou o local sem prestar assistência. «Fui deixada para morrer», desabafou.

Por fim, partilhou uma imagem do carro totalmente destruído e disse estar ansiosa por regressar a casa.

