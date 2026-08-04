Cristina Ferreira deixa mensagem enigmática ao lado de João Monteiro: «O que aí vem é muito desafiante»

Cristina Ferreira está de férias com João Monteiro e partilhou, esta segunda-feira, alguns dos melhores momentos da escapadinha através de um carrossel de fotografias publicado no Instagram.

Nas imagens, a apresentadora mostra o cenário paradisíaco em Maiorca, onde tem aproveitado dias de descanso, marcados por mergulhos, passeios e muito sol. Na legenda, explicou que esta pausa surge numa altura importante, antes de enfrentar uma nova fase profissional.

«Esta é a semana de liberdade», começou por escrever. Cristina descreveu ainda os dias de férias como um verdadeiro refúgio, entre «mergulhos», «água a 31 graus» e o «azul, do céu e do mar», sem esquecer «a arte nas ruas».

A estrela da TVI revelou também que este período está a servir para «fazer um reset», uma vez que «o que aí vem é muito desafiante». Ainda assim, garante que os novos projetos também lhe trazem entusiasmo.

A terminar a publicação, Cristina Ferreira deixou uma mensagem enigmática que despertou a curiosidade dos seguidores. «Que rima com entusiasmante. Vou dizendo coisas. A última é a mais especial», escreveu, alimentando a expectativa em torno das novidades que promete revelar em breve.