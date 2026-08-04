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Cristina Ferreira deixa mensagem enigmática ao lado de João Monteiro: «O que aí vem é muito desafiante»

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Cristina Ferreira deixa mensagem enigmática ao lado de João Monteiro: «O que aí vem é muito desafiante» - Big Brother
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Cristina Ferreira está a aproveitar uns dias de descanso ao lado de João Monteiro e fez questão de mostrar aos seguidores o destino escolhido para as férias. A apresentadora partilhou um carrossel de fotografias no Instagram e deixou uma mensagem que não passou despercebida.

Cristina Ferreira está de férias com João Monteiro e partilhou, esta segunda-feira, alguns dos melhores momentos da escapadinha através de um carrossel de fotografias publicado no Instagram.

Nas imagens, a apresentadora mostra o cenário paradisíaco em Maiorca, onde tem aproveitado dias de descanso, marcados por mergulhos, passeios e muito sol. Na legenda, explicou que esta pausa surge numa altura importante, antes de enfrentar uma nova fase profissional.

«Esta é a semana de liberdade», começou por escrever. Cristina descreveu ainda os dias de férias como um verdadeiro refúgio, entre «mergulhos», «água a 31 graus» e o «azul, do céu e do mar», sem esquecer «a arte nas ruas».

A estrela da TVI revelou também que este período está a servir para «fazer um reset», uma vez que «o que aí vem é muito desafiante». Ainda assim, garante que os novos projetos também lhe trazem entusiasmo.

A terminar a publicação, Cristina Ferreira deixou uma mensagem enigmática que despertou a curiosidade dos seguidores. «Que rima com entusiasmante. Vou dizendo coisas. A última é a mais especial», escreveu, alimentando a expectativa em torno das novidades que promete revelar em breve.

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