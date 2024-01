Francisco Monteiro esclarece beijo polémico com Joana Sobral: «Houve sentimento?»

Goucha confronta Joana sobre momento com Francisco Monteiro: «Houve beijo e deu-lhe palmadinhas no rabo?»

Após a vitória do Big Brother, Francisco Monteiro foi sair com um grupo de amigos para uma discoteca em Lisboa e foram divulgados alguns vídeos que geraram polémica nas redes sociais. Desse grupo, fazia parte Joana Sobral, também ex-concorrente do Big Brother, com quem Francisco Monteiro teve uma relação conturbada ao longo do programa.

No «Goucha», Joana Sobral admitiu ter dado um beijo na boca a Francisco Monteiro depois da final do Big Brother.

A quarta classificada começou por dizer que o apresentador deveria perguntar a Francisco Monteiro e que «ele pode esclarecer melhor», mas acabou por revelar que «foi uma brincadeira, um bate-chapas» e confirmou ainda as também comentadas «palmadinhas no rabo». Sobre os comentários sobre esta situação, Joana disse ainda que «as pessoas podem guardar a opinião negativa para elas».

Em entrevista exclusiva ao digital da TVI, Francisco Monteiro esclareceu esse polémico beijo e revelou qual a sua relação com Joana Sobral atualmente.

«Esse ‘bate-chapas’ teve algum sentimento da tua parte?», questionou a repórter digital do Big Brother, Mafalda Oliveira.

«A Joana é minha amiga. Acho que não há sentimento da parte de um e do outro, que eu saiba», começou por esclarecer.

«Houve apenas e só isso. Se não criticaram tanta gente por o ter feito, também não me hão de criticar a mim, visto que sou um homem solteiro e posso fazer o que quero», acrescentou.

«Depois colocam o nome da Márcia pelo meio… Eu andei 4 meses atrás da Márcia e a Márcia nunca quis absolutamente nada comigo e sempre foi a primeira a frisar que não tinha qualquer sentimento por mim. Portanto, eu não percebo o que é que as pessoas esperam», rematou.

Quanto à relação de Joana Sobral e Márcia Soares dentro do Big Brother, Francisco Monteiro confessa: «Eu acredito que possa ter havido muito jogo ali envolvido…».

