Ela já não encanta: A descida que ninguém esperava no ranking de popularidade do Big Brother Verão

Ao Minuto

19:54
Catarina isola-se durante a festa e recusa apoio dos colegas «É preciso ter uma paciênca de santo» - Big Brother
04:36

Catarina isola-se durante a festa e recusa apoio dos colegas «É preciso ter uma paciênca de santo»

19:48
Catarina continua em lágrimas e Afonso recusa fazer as pazes «Nunca mais lhe vou falar» - Big Brother
06:00

Catarina continua em lágrimas e Afonso recusa fazer as pazes «Nunca mais lhe vou falar»

19:40
Catarina explode com Afonso após roubo de gomas «Estúpido, otário e mentiroso!» - Big Brother
06:33

Catarina explode com Afonso após roubo de gomas «Estúpido, otário e mentiroso!»

19:26
Viriato acusa Catarina de se distrair com Afonso durante sessão do Calendário dos Bombeiros. Veja o momento - Big Brother
01:20

Viriato acusa Catarina de se distrair com Afonso durante sessão do Calendário dos Bombeiros. Veja o momento

19:25
Catarina irrita-se com Afonso durante o banho «Estúpido e atrasado mental» - Big Brother
03:48

Catarina irrita-se com Afonso durante o banho «Estúpido e atrasado mental»

19:19
Jéssica confronta Viriato após o Círculo de Acusação: «Não gostei das tuas palavras» - Big Brother
02:56

Jéssica confronta Viriato após o Círculo de Acusação: «Não gostei das tuas palavras»

19:14
Viriato no centro das críticas após o Círculo de Acusação «Não aceita nada» - Big Brother
02:24

Viriato no centro das críticas após o Círculo de Acusação «Não aceita nada»

18:53
A prova semanal foi bem sucedida contudo houve discussão e Paim foi o protagonista «Já fazes pouco» - Big Brother
05:37

A prova semanal foi bem sucedida contudo houve discussão e Paim foi o protagonista «Já fazes pouco»

18:37
Viriato critica fortemente Afonso após dinâmica «Mete-me nojo» - Big Brother
06:03

Viriato critica fortemente Afonso após dinâmica «Mete-me nojo»

18:20
Catarina tenta fazer as pazes com Afonso, mas acaba por se afastar: «Fui tratada como um cão» - Big Brother
03:29

Catarina tenta fazer as pazes com Afonso, mas acaba por se afastar: «Fui tratada como um cão»

18:04
Catarina abre o seu coração para Dudu mas... Afonso esteve a ouvir tudo - Big Brother
08:33

Catarina abre o seu coração para Dudu mas... Afonso esteve a ouvir tudo

17:06
Revolta sem fim contra Viriato «Onde é que eu falei mal daquela criatura?» - Big Brother
01:49

Revolta sem fim contra Viriato «Onde é que eu falei mal daquela criatura?»

16:58
Fábio Paim declara-se a Bruno de Carvalho «É um dos meus portos de abrigo aqui» - Big Brother
04:29

Fábio Paim declara-se a Bruno de Carvalho «É um dos meus portos de abrigo aqui»

16:35
Amigos na mesma? Miranda põe em causa a confiança que tem em Afonso «Quem me tem vindo a desiludir sem dúvida que é o Afonso» - Big Brother
03:45

Amigos na mesma? Miranda põe em causa a confiança que tem em Afonso «Quem me tem vindo a desiludir sem dúvida que é o Afonso»

16:18
Viriato responde a Bruna e a discussão cresce «Prejudicaste o Manuel» - Big Brother
07:31

Viriato responde a Bruna e a discussão cresce «Prejudicaste o Manuel»

16:09
Catarina Miranda desafia a amizade entre Bruno e Kina: «É para ver se a Kina abre os olhos» - Big Brother
02:14

Catarina Miranda desafia a amizade entre Bruno e Kina: «É para ver se a Kina abre os olhos»

16:09
Ela já não encanta: A descida que ninguém esperava no ranking de popularidade do Big Brother Verão - Big Brother

Ela já não encanta: A descida que ninguém esperava no ranking de popularidade do Big Brother Verão

16:05
Sem paciência! Bruna confronta Viriato «Afinal os amigos é só para dizer as coisas boas» - Big Brother
01:38

Sem paciência! Bruna confronta Viriato «Afinal os amigos é só para dizer as coisas boas»

16:04
A arder! Afonso tece duras críticas a Kina «Os opostos atraem-se, você limpa e ele suja» - Big Brother
15:10

A arder! Afonso tece duras críticas a Kina «Os opostos atraem-se, você limpa e ele suja»

15:26
Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta - Big Brother
04:19

Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta

14:58
A dança das matrafonas. O inacreditável aconteceu e deixou tudo a rir à gargalhada - Big Brother
02:16

A dança das matrafonas. O inacreditável aconteceu e deixou tudo a rir à gargalhada

14:34
Como nunca o viu. Bruno de Carvalho ganha concurso de Drag Queens - Big Brother
03:09

Como nunca o viu. Bruno de Carvalho ganha concurso de Drag Queens

14:34
Este é o melhor desfile de Matrafonas do País. Eis as imagens épicas - Big Brother
10:51

Este é o melhor desfile de Matrafonas do País. Eis as imagens épicas

14:32
Este cantor esqueceu-se de cantar, mas o som continuou. E Cláudio Ramos nem queria acreditar - Big Brother

Este cantor esqueceu-se de cantar, mas o som continuou. E Cláudio Ramos nem queria acreditar

14:28
De ir às lágrimas de tanto rir. Concorrentes vestem-se de matrafonas e o resultado é hilariante - Big Brother
12:54

De ir às lágrimas de tanto rir. Concorrentes vestem-se de matrafonas e o resultado é hilariante

Acompanhe ao minuto

Ela já não encanta: A descida que ninguém esperava no ranking de popularidade do Big Brother Verão

  • Big Brother
  • Hoje às 16:09
Ela já não encanta: A descida que ninguém esperava no ranking de popularidade do Big Brother Verão - Big Brother

O mais recente ranking de popularidade do Big Brother foi divulgado e revela mudanças importantes na preferência do público. Kina, que já foi uma das favoritas, desceu no ranking, enquanto Afonso Leitão conseguiu subir alguns lugares.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

O novo ranking de popularidade dos concorrentes do Big Brother, divulgado esta semana pela página oficial do programa no Instagram, revela mudanças importantes na preferência do público. Kina, que chegou a ser uma das concorrentes mais acarinhadas, caiu para o 7.º lugar, sinalizando uma perda de popularidade. Já Afonso Leitão regista uma ligeira subida, passando do 11.º para o 8.º lugar, demonstrando que a sua imagem está a ganhar força entre os espectadores.

No topo do ranking, Jéssica Vieira mantém-se como favorita com 82% de aprovação, seguida de  Ana Duarte e Bruna, que completam o pódio.

No extremo oposto, Viriato Quintela permanece no último lugar da tabela, com apenas 24% de aprovação. Veja aqui a publicação da página de Instagram oficial do Big Brother: 

Ranking completo:

  1. Jéssica Vieira
  2. Ana Duarte
  3. Bruna
  4. Eduardo Ferreira
  5. Catarina Miranda
  6. Fábio Paim
  7. Kina
  8. Afonso Leitão
  9. Bruno de Carvalho
  10. Viriato Quintela

Estas oscilações no ranking demonstram que a opinião do público é muito dinâmica, reagindo rapidamente a mudanças de comportamento, alianças e atitudes dentro da casa.

Fique atento às próximas semanas para descobrir quem vai conquistar definitivamente o coração dos espectadores e garantir o lugar na final deste Big Brother Verão.

Relacionados

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

Tem namorado? Marcia Soares responde à pergunta mais aguardada e deixa a internet em choque

Este cantor esqueceu-se de cantar, mas o som continuou. E Cláudio Ramos nem queria acreditar

Mais Vistos

Este cantor esqueceu-se de cantar, mas o som continuou. E Cláudio Ramos nem queria acreditar

Hoje às 14:32
01:13

Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

Hoje às 10:46

Ela já não encanta: A descida que ninguém esperava no ranking de popularidade do Big Brother Verão

Hoje às 16:09

Imagens inéditas: A pastelaria de Kina que fez um grande sucesso em Espanha

17 jul, 10:18

«Vai ser uma mãe gostosa»: Vânia Sá leva fás à loucura com novas fotos da barriga de grávida

10 jul, 11:27
Ver Mais

Notícias

“Quero casar”: Rafael Bailão emociona ao abrir o coração sobre a sua orientação sexual

Há 1h e 28min

Ela já não encanta: A descida que ninguém esperava no ranking de popularidade do Big Brother Verão

Hoje às 16:09

Tem namorado? Marcia Soares responde à pergunta mais aguardada e deixa a internet em choque

Hoje às 15:26

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

Hoje às 15:03

Filho de Maria Botelho Moniz derrete a mãe com detalhe ligado ao Big Brother

Hoje às 14:55
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

Ontem às 14:59
05:30

Catarina Miranda abre o coração a Afonso: «Apaixonei-me pelo que inventei de você»

Ontem às 08:31
05:23

Catarina Miranda em rutura total com Afonso: «Tudo o que mexe, tu vais para a cama»

5 ago, 15:17
04:57

Sanção pesada no Big Brother Verão e as reações são de grande espanto

3 ago, 21:36
03:09

Ainda há futuro? Afonso tenta abraçar Daniela Santos e o clima acaba a aquecer

3 ago, 09:50
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

“Quero casar”: Rafael Bailão emociona ao abrir o coração sobre a sua orientação sexual

Há 1h e 28min

Tem namorado? Marcia Soares responde à pergunta mais aguardada e deixa a internet em choque

Hoje às 15:26

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

Hoje às 15:03

Filho de Maria Botelho Moniz derrete a mãe com detalhe ligado ao Big Brother

Hoje às 14:55

Diogo Bordin e um ‘harem’ de mulheres famosas. Mas onde anda Carolina Braga?

Hoje às 12:28
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

Ontem às 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50

«Aceitei porque precisava»: Rosa Bela recorda decisão que mudou a sua vida para sempre

10 jul, 12:43
03:39

«Ficas linda... é lindo esse detalhe»: Viriato Quintela está encantado com Ana Catharina?

10 jul, 12:35
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Farta, Jéssica Galhofas esclarece rumores... e acaba por fazer revelação: "Só o tempo me dirá"

Há 2h e 56min

"Tens namorado?": Marcia Soares responde a questão da mãe... e deixa-a surpreendida!

Hoje às 16:48

Surpresa! Luís Gonçalves revela projeto: "O caminho que resolvi abraçar"

Hoje às 15:40

Francisco Vale falha ida a programa da TVI: descubra o que aconteceu!

Hoje às 15:22

Fãs do "Big Brother Verão" não têm dúvidas: veja quem é o mais adorado e o mais odiado!

Hoje às 15:01
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

Hoje às 15:03

Filho de Maria Botelho Moniz derrete a mãe com detalhe ligado ao Big Brother

Hoje às 14:55

Companheiro de Maria Botelho Moniz revela pacto feito entre o casal: «Ela já quebrou algumas vezes»

Hoje às 12:06

Gravidez pode estar para breve na vida de Maria Botelho Moniz: «É muito importante ter irmãos»

Hoje às 12:01

Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

Hoje às 10:46
Ver Mais

Curva da Vida

Fábio Paim recorda dia em que foi preso em frente aos filhos: «Não tenho mais como pedir desculpa»

4 ago, 00:14

Era uma promessa do futebol, tinha milhões, mas perdeu tudo. A história marcante de Fábio Paim

3 ago, 23:50

Depois da Curva da Vida, Fábio Paim em momento único: «Vou prometer em frente a toda a gente que...»

3 ago, 23:47

A história de Fábio Paim: Ex-futebolista explica o que realmente aconteceu para ter perdido tudo

3 ago, 23:40

Bruna desaba em lágrimas após apresentar a Curva da Vida e Maria Botelho Moniz dá-lhe presente especial

27 jul, 23:42
Ver Mais