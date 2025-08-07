Ela já não encanta: A descida que ninguém esperava no ranking de popularidade do Big Brother Verão

O novo ranking de popularidade dos concorrentes do Big Brother, divulgado esta semana pela página oficial do programa no Instagram, revela mudanças importantes na preferência do público. Kina, que chegou a ser uma das concorrentes mais acarinhadas, caiu para o 7.º lugar, sinalizando uma perda de popularidade. Já Afonso Leitão regista uma ligeira subida, passando do 11.º para o 8.º lugar, demonstrando que a sua imagem está a ganhar força entre os espectadores.

No topo do ranking, Jéssica Vieira mantém-se como favorita com 82% de aprovação, seguida de Ana Duarte e Bruna, que completam o pódio.

No extremo oposto, Viriato Quintela permanece no último lugar da tabela, com apenas 24% de aprovação. Veja aqui a publicação da página de Instagram oficial do Big Brother:

Ranking completo:

Jéssica Vieira Ana Duarte Bruna Eduardo Ferreira Catarina Miranda Fábio Paim Kina Afonso Leitão Bruno de Carvalho Viriato Quintela

Estas oscilações no ranking demonstram que a opinião do público é muito dinâmica, reagindo rapidamente a mudanças de comportamento, alianças e atitudes dentro da casa.

Fique atento às próximas semanas para descobrir quem vai conquistar definitivamente o coração dos espectadores e garantir o lugar na final deste Big Brother Verão.