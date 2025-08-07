Este é o acessório de Verão mais "trend" e cheio de estilo. E Cristina Ferreira já tem o seu.

Cristina Ferreira volta a provar que é uma referência incontornável no mundo da moda. Em plenas férias em Menorca, a apresentadora partilhou uma fotografia que rapidamente captou a atenção dos fãs e o motivo foi um acessório que promete ser o protagonista da estação: um chapéu de palha com design único e assinatura portuguesa.

O modelo em questão chama-se “Paros” e pertence à marca nacional Le Trap, conhecida pelas suas criações artesanais com identidade própria. Este chapéu resulta de uma colaboração exclusiva com a influenciadora digital Joana Vaz, também ela um nome ligado ao estilo contemporâneo e minimalista.

De formato arredondado, estrutura leve e visual elegante, o chapéu distingue-se por reimaginar o clássico chapéu de palha. Ainda que mantenha a essência do acessório tradicional, o “Paros” apresenta uma abordagem moderna, disruptiva e visualmente marcante, ideal para quem gosta de conjugar conforto, sofisticação e originalidade.

Cristina Ferreira optou por este modelo para completar um visual descontraído e fresco, perfeito para um cenário de férias junto ao mar. A escolha não passou despercebida e gerou inúmeros elogios nas redes sociais, comprovando, mais uma vez, o seu poder de influência na moda nacional.