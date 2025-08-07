“Quero casar”: Rafael Bailão emociona ao abrir o coração sobre a sua orientação sexual

Ao Minuto

Catarina isola-se durante a festa e recusa apoio dos colegas «É preciso ter uma paciênca de santo» - Big Brother
04:36

19:48
Catarina continua em lágrimas e Afonso recusa fazer as pazes «Nunca mais lhe vou falar» - Big Brother
06:00

19:40
Catarina explode com Afonso após roubo de gomas «Estúpido, otário e mentiroso!» - Big Brother
06:33

19:26
Viriato acusa Catarina de se distrair com Afonso durante sessão do Calendário dos Bombeiros. Veja o momento - Big Brother
01:20

19:25
Catarina irrita-se com Afonso durante o banho «Estúpido e atrasado mental» - Big Brother
03:48

19:19
Jéssica confronta Viriato após o Círculo de Acusação: «Não gostei das tuas palavras» - Big Brother
02:56

19:14
Viriato no centro das críticas após o Círculo de Acusação «Não aceita nada» - Big Brother
02:24

18:53
A prova semanal foi bem sucedida contudo houve discussão e Paim foi o protagonista «Já fazes pouco» - Big Brother
05:37

18:37
Viriato critica fortemente Afonso após dinâmica «Mete-me nojo» - Big Brother
06:03

18:20
Catarina tenta fazer as pazes com Afonso, mas acaba por se afastar: «Fui tratada como um cão» - Big Brother
03:29

18:04
Catarina abre o seu coração para Dudu mas... Afonso esteve a ouvir tudo - Big Brother
08:33

17:06
Revolta sem fim contra Viriato «Onde é que eu falei mal daquela criatura?» - Big Brother
01:49

16:58
Fábio Paim declara-se a Bruno de Carvalho «É um dos meus portos de abrigo aqui» - Big Brother
04:29

16:35
Amigos na mesma? Miranda põe em causa a confiança que tem em Afonso «Quem me tem vindo a desiludir sem dúvida que é o Afonso» - Big Brother
03:45

16:18
Viriato responde a Bruna e a discussão cresce «Prejudicaste o Manuel» - Big Brother
07:31

16:09
Catarina Miranda desafia a amizade entre Bruno e Kina: «É para ver se a Kina abre os olhos» - Big Brother
02:14

16:09
Ela já não encanta: A descida que ninguém esperava no ranking de popularidade do Big Brother Verão - Big Brother

16:05
Sem paciência! Bruna confronta Viriato «Afinal os amigos é só para dizer as coisas boas» - Big Brother
01:38

16:04
A arder! Afonso tece duras críticas a Kina «Os opostos atraem-se, você limpa e ele suja» - Big Brother
15:10

15:26
Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta - Big Brother
04:19

14:58
A dança das matrafonas. O inacreditável aconteceu e deixou tudo a rir à gargalhada - Big Brother
02:16

14:34
Como nunca o viu. Bruno de Carvalho ganha concurso de Drag Queens - Big Brother
03:09

14:34
Este é o melhor desfile de Matrafonas do País. Eis as imagens épicas - Big Brother
10:51

14:32
Este cantor esqueceu-se de cantar, mas o som continuou. E Cláudio Ramos nem queria acreditar - Big Brother

14:28
De ir às lágrimas de tanto rir. Concorrentes vestem-se de matrafonas e o resultado é hilariante - Big Brother
12:54

“Quero casar”: Rafael Bailão emociona ao abrir o coração sobre a sua orientação sexual

  • Big Brother
  • Há 1h e 27min
“Quero casar”: Rafael Bailão emociona ao abrir o coração sobre a sua orientação sexual - Big Brother

Rafael Bailão surpreendeu com uma revelação íntima e emotiva. O cantor abriu o coração em direto, falou abertamente sobre a sua orientação sexual e confessou estar apaixonado. “Namoro com um homem e quero casar".

Rafael Bailão, ex-concorrente do «Dilema», esteve no programa «Dois às 10», onde abordou com naturalidade a sua orientação sexual e falou do momento de felicidade que está a viver. O cantor assumiu estar apaixonado e revelou o desejo de oficializar a relação:

“Namoro com um homem e quero casar.”

Durante a conversa com Cláudio Ramos, foi questionado sobre a dificuldade de se assumir publicamente. Rafael explicou que, no início, esse processo não foi fácil, sobretudo porque vinha do mundo do fado, onde começou a ouvir comentários depreciativos.

“(…) eu vim do mundo do fado, e logo aí, como já tinha ali maneirismos, comecei a ouvir comentários. E no meio artístico, quando começas a ouvir esse tipo de comentários, são depreciativos.”

A música esteve sempre presente na sua vida, mas, em fases mais jovens, sentiu necessidade de esconder a sua sexualidade. Mais tarde, com o surgimento das plataformas digitais, sentiu-se mais livre para se expressar. Contou que chegou a esconder-se durante algum tempo, mas que o ambiente digital lhe deu a confiança para ser ele próprio, percebendo que haveria sempre pessoas que se poderiam identificar com ele:

“Eu comecei a esconder-me um bocado. Depois, quando veio o digital, pensei: ‘Eu posso ser eu próprio, que vou encontrar sempre pessoas que se identifiquem comigo’.”

Rafael falou ainda sobre o apoio da avó, figura central na sua vida. Recordou que, quando assumiu o relacionamento com o atual companheiro, teve uma conversa honesta com ela. Admitiu que houve algum choque inicial, natural tendo em conta a realidade e a geração da avó, mas revelou que ela acabou por aceitar bem a situação.

Segundo o cantor, o maior receio da avó prende-se com o preconceito social e com os perigos que ainda existem para quem se assume homossexual de forma pública.

“O choque (…) é mesmo por: ‘vão haver pessoas que vão falar mal, criticar e, principalmente, no mundo atual em que estamos a viver, que é muito perigoso’. Ela tem muito medo”, explicou.

Veja parte da entrevista aqui:

 

