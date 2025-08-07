“Quero casar”: Rafael Bailão emociona ao abrir o coração sobre a sua orientação sexual

Rafael Bailão, ex-concorrente do «Dilema», esteve no programa «Dois às 10», onde abordou com naturalidade a sua orientação sexual e falou do momento de felicidade que está a viver. O cantor assumiu estar apaixonado e revelou o desejo de oficializar a relação:

“Namoro com um homem e quero casar.”

Durante a conversa com Cláudio Ramos, foi questionado sobre a dificuldade de se assumir publicamente. Rafael explicou que, no início, esse processo não foi fácil, sobretudo porque vinha do mundo do fado, onde começou a ouvir comentários depreciativos.

“(…) eu vim do mundo do fado, e logo aí, como já tinha ali maneirismos, comecei a ouvir comentários. E no meio artístico, quando começas a ouvir esse tipo de comentários, são depreciativos.”

A música esteve sempre presente na sua vida, mas, em fases mais jovens, sentiu necessidade de esconder a sua sexualidade. Mais tarde, com o surgimento das plataformas digitais, sentiu-se mais livre para se expressar. Contou que chegou a esconder-se durante algum tempo, mas que o ambiente digital lhe deu a confiança para ser ele próprio, percebendo que haveria sempre pessoas que se poderiam identificar com ele:

“Eu comecei a esconder-me um bocado. Depois, quando veio o digital, pensei: ‘Eu posso ser eu próprio, que vou encontrar sempre pessoas que se identifiquem comigo’.”

Rafael falou ainda sobre o apoio da avó, figura central na sua vida. Recordou que, quando assumiu o relacionamento com o atual companheiro, teve uma conversa honesta com ela. Admitiu que houve algum choque inicial, natural tendo em conta a realidade e a geração da avó, mas revelou que ela acabou por aceitar bem a situação.

Segundo o cantor, o maior receio da avó prende-se com o preconceito social e com os perigos que ainda existem para quem se assume homossexual de forma pública.

“O choque (…) é mesmo por: ‘vão haver pessoas que vão falar mal, criticar e, principalmente, no mundo atual em que estamos a viver, que é muito perigoso’. Ela tem muito medo”, explicou.