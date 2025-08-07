Tem namorado? Marcia Soares responde à pergunta mais aguardada e deixa a internet em choque

Ao Minuto

17:06
Revolta sem fim contra Viriato «Onde é que eu falei mal daquela criatura?» - Big Brother
01:49

Revolta sem fim contra Viriato «Onde é que eu falei mal daquela criatura?»

16:58
Fábio Paim declara-se a Bruno de Carvalho «É um dos meus portos de abrigo aqui» - Big Brother
04:29

Fábio Paim declara-se a Bruno de Carvalho «É um dos meus portos de abrigo aqui»

16:35
Amigos na mesma? Miranda põe em causa a confiança que tem em Afonso «Quem me tem vindo a desiludir sem dúvida que é o Afonso» - Big Brother
03:45

Amigos na mesma? Miranda põe em causa a confiança que tem em Afonso «Quem me tem vindo a desiludir sem dúvida que é o Afonso»

16:18
Viriato responde a Bruna e a discussão cresce «Prejudicaste o Manuel» - Big Brother
07:31

Viriato responde a Bruna e a discussão cresce «Prejudicaste o Manuel»

16:09
Catarina Miranda desafia a amizade entre Bruno e Kina: «É para ver se a Kina abre os olhos» - Big Brother
02:14

Catarina Miranda desafia a amizade entre Bruno e Kina: «É para ver se a Kina abre os olhos»

16:09
Ela já não encanta: A descida que ninguém esperava no ranking de popularidade do Big Brother Verão - Big Brother

Ela já não encanta: A descida que ninguém esperava no ranking de popularidade do Big Brother Verão

16:05
Sem paciência! Bruna confronta Viriato «Afinal os amigos é só para dizer as coisas boas» - Big Brother
01:38

Sem paciência! Bruna confronta Viriato «Afinal os amigos é só para dizer as coisas boas»

16:04
A arder! Afonso tece duras críticas a Kina «Os opostos atraem-se, você limpa e ele suja» - Big Brother
15:10

A arder! Afonso tece duras críticas a Kina «Os opostos atraem-se, você limpa e ele suja»

15:26
Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta - Big Brother
04:19

Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta

14:58
A dança das matrafonas. O inacreditável aconteceu e deixou tudo a rir à gargalhada - Big Brother
02:16

A dança das matrafonas. O inacreditável aconteceu e deixou tudo a rir à gargalhada

14:34
Como nunca o viu. Bruno de Carvalho ganha concurso de Drag Queens - Big Brother
03:09

Como nunca o viu. Bruno de Carvalho ganha concurso de Drag Queens

14:34
Este é o melhor desfile de Matrafonas do País. Eis as imagens épicas - Big Brother
10:51

Este é o melhor desfile de Matrafonas do País. Eis as imagens épicas

14:32
Este cantor esqueceu-se de cantar, mas o som continuou. E Cláudio Ramos nem queria acreditar - Big Brother

Este cantor esqueceu-se de cantar, mas o som continuou. E Cláudio Ramos nem queria acreditar

14:28
De ir às lágrimas de tanto rir. Concorrentes vestem-se de matrafonas e o resultado é hilariante - Big Brother
12:54

De ir às lágrimas de tanto rir. Concorrentes vestem-se de matrafonas e o resultado é hilariante

12:50
Tente não rir. Bruno de Carvalho como nunca o viu - Big Brother
06:03

Tente não rir. Bruno de Carvalho como nunca o viu

12:38
Eduardo Ferreira mostra mais do que devia com umas cuecas fio dental - Big Brother
01:30

Eduardo Ferreira mostra mais do que devia com umas cuecas fio dental

12:15
Preocupação no Big Brother: «Hoje a Catarina está um farrapo» - Big Brother
00:53

Preocupação no Big Brother: «Hoje a Catarina está um farrapo»

12:09
Há um devorador noturno na casa. Saiba quem é o principal suspeito - Big Brother
02:52

Há um devorador noturno na casa. Saiba quem é o principal suspeito

12:06
Companheiro de Maria Botelho Moniz revela pacto feito entre o casal: «Ela já quebrou algumas vezes» - Big Brother
03:44

Companheiro de Maria Botelho Moniz revela pacto feito entre o casal: «Ela já quebrou algumas vezes»

12:01
Gravidez pode estar para breve na vida de Maria Botelho Moniz: «É muito importante ter irmãos» - Big Brother
03:02

Gravidez pode estar para breve na vida de Maria Botelho Moniz: «É muito importante ter irmãos»

11:59
Ana Duarte dá precioso conselho a Kina, para sobreviver numa «casa doida» - Big Brother
02:16

Ana Duarte dá precioso conselho a Kina, para sobreviver numa «casa doida»

11:39
É filho de uma figura conhecida e assumiu-se homossexual com apenas 12 anos - Big Brother
10:45

É filho de uma figura conhecida e assumiu-se homossexual com apenas 12 anos

11:13
Até se ouvem as moscas. O silêncio ensurdecedor entre Catarina Miranda e Afonso - Big Brother
00:54

Até se ouvem as moscas. O silêncio ensurdecedor entre Catarina Miranda e Afonso

11:08
Catarina Miranda de rastos: «Ele já me pôs a chorar mais do que na minha vida toda. Fiz um aborto e nunca chorei» - Big Brother
00:29

Catarina Miranda de rastos: «Ele já me pôs a chorar mais do que na minha vida toda. Fiz um aborto e nunca chorei»

11:04
Um homem e três mulheres: o "Quadrado Amoroso" que se transformou na novela mais quente do Verão - Big Brother

Um homem e três mulheres: o "Quadrado Amoroso" que se transformou na novela mais quente do Verão

Acompanhe ao minuto

Tem namorado? Marcia Soares responde à pergunta mais aguardada e deixa a internet em choque

  • Big Brother
  • Há 2h e 50min
Tem namorado? Marcia Soares responde à pergunta mais aguardada e deixa a internet em choque - Big Brother

Um simples jogo entre Marcia Soares e a mãe, partilhado nas redes sociais, está a dar que falar. Entre risos, cumplicidade e respostas inesperadas, o vídeo lançou dúvidas... e reacendeu rumores sobre a vida amorosa da ex-concorrente.

Marcia Soares, ex-concorrente de reality shows da TVI e uma das figuras mais acarinhadas pelo público, voltou a dar que falar nas redes sociais. Esta quarta-feira, dia 7 de agosto, partilhou um vídeo divertido gravado dentro do carro, ao lado da mãe, que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs, sobretudo pelas respostas que deu durante uma brincadeira que se tornou viral.

No vídeo, publicado nas suas redes sociais, Marcia participa num jogo onde aceita responder “sim” a todas as perguntas que a mãe decidir fazer. A legenda da publicação explica o conceito de forma clara:
"POV: Deixas a tua mãe fazer qualquer pergunta e respondes que sim a tudo."

O momento descontraído rapidamente se transformou num tema de conversa entre os seguidores, uma vez que as perguntas colocadas pela mãe abordavam diretamente a vida sentimental da jovem.

As perguntas que deixaram os fãs em alerta

Durante o vídeo, a mãe de Marcia lança várias questões de forma descontraída e bem-humorada, mas que deixaram no ar a possibilidade de um novo romance na vida da ex-concorrente: «Tens namorado?», «Conheço?», «Estás apaixonada então?» e «Isso é sinceridade».

Marcia respondeu “sim” a todas as questões, tal como ditava a regra do jogo. No entanto, apesar de se tratar claramente de uma brincadeira, estas respostas suscitaram de imediato a especulação entre os fãs, que não tardaram a comentar a possibilidade de a ex-concorrente estar a viver uma nova história de amor.

Cumplicidade, humor e... uma pista sobre o coração?

O vídeo destacou-se não só pelo conteúdo inesperado, mas também pela relação de proximidade e boa disposição entre mãe e filha.

Apesar de não ter confirmado nem desmentido qualquer envolvimento amoroso, a forma como respondeu às perguntas deu azo a várias interpretações. Entre os comentários dos fãs, multiplicaram-se os elogios à boa disposição da dupla e as teorias sobre quem poderá ser o novo dono do coração de Marcia.

Desde que saiu da casa mais vigiada do país, Marcia Soares tem mantido uma forte presença nas redes sociais, onde partilha momentos do seu dia a dia e interage com os seguidores. Qualquer detalhe é suficiente para gerar uma onda de reações, especialmente quando toca em temas como a sua vida amorosa, um dos assuntos mais comentados desde a sua participação na televisão.

Este vídeo é mais uma prova de que Marcia continua a surpreender e a manter-se próxima do público, com naturalidade e sentido de humor. Resta agora saber: será que estas respostas escondem uma revelação? Ou tratou-se apenas de uma brincadeira inocente?

Veja o video aqui: 

 

 

 

Mais Fora da Casa

Ver Mais

Ver Mais Noticias

Ver Mais Exclusivos BB

Ver Mais TVI Reality

Ver Mais Outros Sites

Ver Mais

Ver Mais