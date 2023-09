Flávio Furtado faz revelações inéditas a Cristina Ferreira: «Custou-me muito tu e o Manuel Luís acharem…»

Parabéns, Flávio Furtado! Comentadores surpreendem apresentador com bolo e presentes

As revelações inéditas de Flávio Furtado na «Revista Cristina»

Cristina Ferreira anunciou o próximo convidado da «Revista Cristina», Flávio Furtado: «Sei que, ao longo dos anos, fomos construindo uma relação de respeito, um dos mais primordiais valores da vida. Ao respeito fui juntando a amizade e o sabermos que podíamos contar um com o outro», escreveu.

A apresentadora deixou revelações curiosas sobre a entrevista: «Nesta conversa contou-me a única mágoa que guarda em relação a mim. Aceitei. Acho que o surpreendi no final. E o Cláudio ramos vai gostar de ler esta entrevista. Nunca é tarde para pedir desculpa».

Esta quinta-feira foi revelado um teaser dessa mesma entrevista, onde Flávio Furtado faz revelações inéditas, nomeadamente sobre a zanga com Cláudio Ramos e uma situação que o magoou com a própria Cristina Ferreira e com Manuel Luís Goucha.

«Estive 18 anos sem falar com uma pessoa que se chama Cláudio Ramos. Eu não sou má pessoa Cristina, já fiz coisas de que me arrependo, mas o meu objetivo não era prejudicar as pessoas», disse Flávio Furtado emocionado.

O moderador do TVI Extra acrescentou: «Já disse coisas que sei que magoaram, mas o meu objetivo não era magoar. E eu eu sei que na altura aquilo que escrevi naquele livro obviamente deve ter magoado o Cláudio».

Depois, Flávio Furtado contou um episódio que o magoou em relação a Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha: «Uma coisa que me custou muito, na altura do «Você na TV», tu e o Manuel Luís acharem que eu era o bufo. Nunca tivemos esta conversa. Custou-me muito, porque eu não era».

Veja o vídeo em cima!