Esta ex-concorrente está quase irreconhecível: e a transformação está a deixar todos de boca aberta

Ainda se lembra da irmã de Iury Mellany? Também entrou num reality show. Veja como está diferente

Esta ex-concorrente está mais confiante e mais magra - as fotos do incrível 'antes' e 'depois'

Anuska Marques está muito mais magra e não esconde o orgulho que tem na sua silhueta de sonho! Nas redes sociais, a irmã de Iury Mellani tem partilhado fotografias em que surge em excelente forma física e muito mais confiante.

Recentemente, a ex-concorrente do Big Brother - Duplo Impacto divulgou um vídeo e um conjunto de fotografias no Instagram que mereceu vários elogios dos fãs. «Uma beldade», «Simplesmente maravilhosa 😍❤️», «Wow Lindona ❤️», «Linda muito elegante 😍», «Linda poderosa», «Estás um arraso», pode ler-se nos comentários.

Anuska Marques revela sofrimento com problema de saúde

Anuska Marques guardou em silêncio uma luta pessoal que abalou profundamente a sua autoestima. Recentemente, em entrevista exclusiva à SELFIE, a ex-concorrente do "Big Brother - Duplo Impacto" abre o coração e partilha uma confissão comovente: chegou a editar vídeos e fotografias nas redes sociais para esconder as mudanças no corpo provocadas por um problema de saúde.

«Decidi viver tudo em silêncio, nunca partilhava conteúdos em que mostrasse a barriga, ou, se partilhasse, tentava esconder. Cheguei até a editar vídeos e fotografias para parecer mais magra, esta é a realidade», revelou, num desabafo sincero e corajoso.

Anuska explica que, nos últimos meses, enfrentou um problema de saúde — hipotiroidismo — que a levou a ganhar 15 quilos em apenas oito meses. A transformação física não passou despercebida aos olhos do público e, com ela, vieram os comentários, os julgamentos e até mal-entendidos.

«Ironicamente, as pessoas estavam contentes por um suposto bebé que não existia. Perguntavam-me se estava grávida. Mas até isso, quando uma pessoa está mais vulnerável e não se sente bem consigo própria, magoa», lamentou.

A ex-concorrente partilhou ainda que decidiu recorrer à lipoescultura para recuperar não apenas a forma física, mas o amor-próprio que sentia estar a desaparecer. A intervenção marcou um ponto de viragem na forma como se vê e se sente.

Agora, Anuska sente-se pronta para deixar para trás os filtros — tanto os digitais como os emocionais — e viver com mais autenticidade. A coragem de falar abertamente sobre um tema ainda rodeado de estigmas é um exemplo para muitas mulheres que enfrentam, em silêncio, batalhas semelhantes.