Esta ex-concorrente está quase irreconhecível: e a transformação está a deixar todos de boca aberta

Ao Minuto

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Acompanhe ao minuto

Esta ex-concorrente está quase irreconhecível: e a transformação está a deixar todos de boca aberta

  • Secret Story
  • Ontem às 16:08
Esta ex-concorrente está quase irreconhecível: e a transformação está a deixar todos de boca aberta - Big Brother

A ex-concorrente está muito mais magra e também confiante. As fotos do antes e depois são surpreendentes.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Anuska Marques está muito mais magra e não esconde o orgulho que tem na sua silhueta de sonho! Nas redes sociais, a irmã de Iury Mellani tem partilhado fotografias em que surge em excelente forma física e muito mais confiante.

Recentemente, a ex-concorrente do Big Brother - Duplo Impacto divulgou um vídeo e um conjunto de fotografias no Instagram que mereceu vários elogios dos fãs. «Uma beldade», «Simplesmente maravilhosa 😍❤️», «Wow Lindona ❤️», «Linda muito elegante 😍», «Linda poderosa», «Estás um arraso», pode ler-se nos comentários.

Percorra a nossa galeria e veja o antes e depois de Anuska

Anuska Marques revela sofrimento com problema de saúde

Anuska Marques guardou em silêncio uma luta pessoal que abalou profundamente a sua autoestima. Recentemente, em entrevista exclusiva à SELFIE, a ex-concorrente do "Big Brother - Duplo Impacto" abre o coração e partilha uma confissão comovente: chegou a editar vídeos e fotografias nas redes sociais para esconder as mudanças no corpo provocadas por um problema de saúde.

«Decidi viver tudo em silêncio, nunca partilhava conteúdos em que mostrasse a barriga, ou, se partilhasse, tentava esconder. Cheguei até a editar vídeos e fotografias para parecer mais magra, esta é a realidade», revelou, num desabafo sincero e corajoso.

Anuska explica que, nos últimos meses, enfrentou um problema de saúde — hipotiroidismo — que a levou a ganhar 15 quilos em apenas oito meses. A transformação física não passou despercebida aos olhos do público e, com ela, vieram os comentários, os julgamentos e até mal-entendidos.

«Ironicamente, as pessoas estavam contentes por um suposto bebé que não existia. Perguntavam-me se estava grávida. Mas até isso, quando uma pessoa está mais vulnerável e não se sente bem consigo própria, magoa», lamentou.

A ex-concorrente partilhou ainda que decidiu recorrer à lipoescultura para recuperar não apenas a forma física, mas o amor-próprio que sentia estar a desaparecer. A intervenção marcou um ponto de viragem na forma como se vê e se sente.

Agora, Anuska sente-se pronta para deixar para trás os filtros — tanto os digitais como os emocionais — e viver com mais autenticidade. A coragem de falar abertamente sobre um tema ainda rodeado de estigmas é um exemplo para muitas mulheres que enfrentam, em silêncio, batalhas semelhantes.

Temas: Anuska Marques Forma Física Iury Mellany Fotos

Fora da Casa

De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

4 out, 21:25

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão primeira entrevista juntos com direito a pedido de namoro - As imagens completas

4 out, 19:59

É oficial! Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente um casal depois de pedido de namoro

4 out, 19:55

Afonso Leitão faz grande declaração de amor a Catarina Miranda: «Foi o que me fez apaixonar realmente por ela»

4 out, 19:55

Última Hora! Afonso Leitão pede Catarina Miranda em namoro no Momento Certo

4 out, 19:54

Catarina Miranda e Afonso Leitão são surpreendidos pelas famílias

4 out, 19:53
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Esta ex-concorrente está mais confiante e mais magra - as fotos do incrível 'antes' e 'depois'

Ontem às 16:04

Esta ex-concorrente está quase irreconhecível: e a transformação está a deixar todos de boca aberta

Ontem às 16:08

Risos nervosos e caretas disfarçadas: As imagens das reações de Afonso, Miranda e Jéssica à entrada de Daniela

13 jul, 22:57

Morte repentina aos 22 anos. Ex-concorrente do Big Brother 2024 está de luto

23 ago, 17:08

Luís Fonseca, ex-concorrente do BB 24 e amigo de Catarina Miranda, de luto após morte de jovem forcado

23 ago, 17:41
Ver Mais

Notícias

Esta ex-concorrente está quase irreconhecível: e a transformação está a deixar todos de boca aberta

Ontem às 16:08

De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

4 out, 21:25

Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

3 out, 15:59

Vânia Sá pediu o namorado em casamento? O momento que levou a Internet ao delírio

2 out, 16:17

Luíza Abreu reage sem filtros às críticas por estar noiva do 'ex' da irmã, Luciana Abreu

2 out, 15:38
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

6 out, 00:47
03:04

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story

6 out, 00:08
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

3 out, 09:59
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Joana Diniz arrisca em mudança de visual radical: "É verdade, isto aconteceu"

Ontem às 20:49

Bruno Savate partilha detalhes sobre casamento: "Falta menos de um ano"

Ontem às 18:24

Catarina Miranda surpreendida por Afonso Leitão: "Digam lá que ele não é fofo"

Ontem às 17:26

Catarina Miranda mostra alteração em Afonso Leitão: "Como as coisas mudam"

Ontem às 17:11

Daniela Santos quebra silêncio sobre pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Ontem às 15:52
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set, 12:04

Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

13 set, 00:41
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais