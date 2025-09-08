Francisco Monteiro vítima de chantagem: hacker exige milhares de euros

A conta de Instagram de Francisco Monteiro voltou a ser alvo de problemas, situação que não é inédita para o ex-concorrente do Big Brother.

Segundo o relato partilhado por Tiago Rufino, ex-concorrente da Casa dos Segredos, Francisco revelou ao colega que já perdeu o acesso à sua página em várias ocasiões, devido a ataques de hackers. «Então, basicamente eu falei com o Francisco, ele disse que já não é a primeira vez que fica sem conta, já aconteceu algumas vezes. Basicamente, ele é chantageado por hackers, que tentam roubar a conta dele. Desta vez, falaram com ele e pediram-lhe 4 mil euros para não derrubarem a conta. Ele recusou-se a pagar esse valor. E curiosamente, passado umas horas, a conta foi abaixo», foi explicado.

Tiago acrescentou ainda que, apesar de existirem mecanismos de segurança como a autenticação de dois fatores, nem sempre são suficientes para travar este tipo de ataques: «Certo, eu tive a ler que se nós tivermos a situação dos dois fatores, acabam por dificultar o trabalho deles. Mas, mesmo assim, não estamos livres disso, não sei quais são os critérios que eles usam».