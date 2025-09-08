Francisco Monteiro vítima de chantagem: hacker exige milhares de euros

Ao Minuto

18:23
«Alguém que para se elevar tem de diminuir o outro»: Catarina Miranda é arrasada por Jéssica Vieira
02:09

«Alguém que para se elevar tem de diminuir o outro»: Catarina Miranda é arrasada por Jéssica Vieira

18:18
Bruna revela 'pesadelo' vivido por Jéssica e deixa recado a Afonso: «Se não fosse a Miranda...»

Bruna revela 'pesadelo' vivido por Jéssica e deixa recado a Afonso: «Se não fosse a Miranda...»

18:14
Catarina Miranda desaba no confessionário: «Ele não faz nada por mim»
04:18

Catarina Miranda desaba no confessionário: «Ele não faz nada por mim»

17:46
A tremer, Bruna foi recebida nos bastidores por pessoa especial. E não era o marido

A tremer, Bruna foi recebida nos bastidores por pessoa especial. E não era o marido

17:34
Jéssica Vieira deixa conselho irónico a Viriato Quintela: «Casa com uma…»
02:50

Jéssica Vieira deixa conselho irónico a Viriato Quintela: «Casa com uma…»

16:58
Catarina Miranda promete beijos «do Olimpo» a Afonso Leitão e a reação do concorrente surpreende
03:04

Catarina Miranda promete beijos «do Olimpo» a Afonso Leitão e a reação do concorrente surpreende

16:32
Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações

16:19
«Os teus olhos brilharam»: Momento da gala não passou despercebido a Afonso Leitão e envolve Viriato Quintela
06:28

«Os teus olhos brilharam»: Momento da gala não passou despercebido a Afonso Leitão e envolve Viriato Quintela

16:01
O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

15:56
Jéssica Vieira defende vitória do ex-namorado. Saiba o motivo
02:31

Jéssica Vieira defende vitória do ex-namorado. Saiba o motivo

15:18
Rivais até ao fim. Jéssica e Miranda trocam novas acusações: «Ainda ontem estavas a mentir»

Rivais até ao fim. Jéssica e Miranda trocam novas acusações: «Ainda ontem estavas a mentir»

15:16
Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»
03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

15:02
Catarina Miranda lança elogio improvável a Jéssica Vieira
01:26

Catarina Miranda lança elogio improvável a Jéssica Vieira

14:40
«Serás sempre especial para mim»: Viriato dedica palavras bonitas a Afonso
01:10

«Serás sempre especial para mim»: Viriato dedica palavras bonitas a Afonso

14:32
Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se
01:16

Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se

14:27
Mistério revelado: o verdadeiro nome de Bruna e porque foi 'obrigada' a escondê-lo

Mistério revelado: o verdadeiro nome de Bruna e porque foi 'obrigada' a escondê-lo

14:09
A história do 'nojo' de Miranda por Jéssica volta a ser tema: «Não é o meu piercing, sou eu»
03:03

A história do 'nojo' de Miranda por Jéssica volta a ser tema: «Não é o meu piercing, sou eu»

13:23
Bruna promete eternizar a experiência no Big Brother Verão: «Vou tatuar, está prometido»
11:24

Bruna promete eternizar a experiência no Big Brother Verão: «Vou tatuar, está prometido»

13:09
Bruna esclarece relação prévia com Catarina Miranda: «Não sou traidora de ninguém»
03:57

Bruna esclarece relação prévia com Catarina Miranda: «Não sou traidora de ninguém»

13:07
«Se a Miranda não estivesse ao lado dele, ia perder-se»: a opinião de Bruna sobre Afonso Leitão
05:26

«Se a Miranda não estivesse ao lado dele, ia perder-se»: a opinião de Bruna sobre Afonso Leitão

12:49
Cláudio Ramos faz a sua imitação de Bruna à frente da própria. A reação é hilariante
04:41

Cláudio Ramos faz a sua imitação de Bruna à frente da própria. A reação é hilariante

12:45
Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado
02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

12:40
«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

12:29
Concerto praticamente vazio quase afastou Bruna da música...
07:48

Concerto praticamente vazio quase afastou Bruna da música...

12:28
Num momento de grande emoção e apesar da rivalidade, Afonso abraça um Viriato em lágrimas
01:21

Num momento de grande emoção e apesar da rivalidade, Afonso abraça um Viriato em lágrimas

Francisco Monteiro vítima de chantagem: hacker exige milhares de euros

  Big Brother
  Há 1h e 39min
Francisco Monteiro vítima de chantagem: hacker exige milhares de euros - Big Brother

Francisco Monteiro, voltou a perder o acesso à sua conta de Instagram após ter sido alvo de um ataque de hackers, que terão exigido milhares de euros para não derrubar a página.

A conta de Instagram de Francisco Monteiro voltou a ser alvo de problemas, situação que não é inédita para o ex-concorrente do Big Brother.

Segundo o relato partilhado por Tiago Rufino, ex-concorrente da Casa dos Segredos, Francisco revelou ao colega que já perdeu o acesso à sua página em várias ocasiões, devido a ataques de hackers. «Então, basicamente eu falei com o Francisco, ele disse que já não é a primeira vez que fica sem conta, já aconteceu algumas vezes. Basicamente, ele é chantageado por hackers, que tentam roubar a conta dele. Desta vez, falaram com ele e pediram-lhe 4 mil euros para não derrubarem a conta. Ele recusou-se a pagar esse valor. E curiosamente, passado umas horas, a conta foi abaixo», foi explicado.

Tiago acrescentou ainda que, apesar de existirem mecanismos de segurança como a autenticação de dois fatores, nem sempre são suficientes para travar este tipo de ataques: «Certo, eu tive a ler que se nós tivermos a situação dos dois fatores, acabam por dificultar o trabalho deles. Mas, mesmo assim, não estamos livres disso, não sei quais são os critérios que eles usam».

Temas: Francisco Monteiro

