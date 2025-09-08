Milhares de euros em jogo. Francisco Monteiro pode perder tudo

📰 Francisco Monteiro volta a perder conta de Instagram após ataque de hackers.

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother, voltou a ver a sua conta de Instagram ser alvo de problemas. A situação foi revelada por Tiago Rufino, ex-concorrente da Casa dos Segredos, que partilhou a conversa que teve com o amigo.

Segundo Tiago, esta não foi a primeira vez que Francisco perdeu o acesso à sua página:

«Ele disse que já não é a primeira vez que fica sem conta, já aconteceu algumas vezes. Basicamente, ele é chantageado por hackers, que tentam roubar a conta dele. Desta vez, falaram com ele e pediram-lhe 4 mil euros para não derrubarem a conta. Ele recusou-se a pagar esse valor. E, curiosamente, passado umas horas, a conta foi abaixo».

Apesar de existir a opção de segurança de autenticação de dois fatores, Tiago lembra que nem sempre é suficiente para travar ataques:

«Acabam por dificultar o trabalho deles, mas mesmo assim não estamos livres disso. Não sei quais são os critérios que eles usam».

Assim, o vencedor do Big Brother 2023 arrisca-se a perder para sempre a sua conta e tudo o que já tinha alcançado com a mesma.

Recorde-se que aconteceu algo semelhante a Fanny Rodrigues, mas neste caso a ex-concorrente revelou - no final do passado mês de agosto - que a sua conta foi mesmo roubada.

«Perdi 13 anos de trabalho. O meu instagram foi criado em pleno ano de 2012. À pessoa que ficou com ele, parabéns! Mas deixo um conselho: o pagamento de Deus vai chegar! Não tenho medo de (re)começos enquanto for viva!», escreveu a ex-concorrente ao denunciar a situação.

Nas stories da mesma rede social, a ex-apresentadora do programa 'Somos Portugal' da TVI, escreveu ainda: «Nova conta no Instagram. E sem receios começou tudo do zero. Roubaram-me a outra. Parabéns a quem anda por aí a roubar contas».