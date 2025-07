Ela não quer sequer ouvir falar nele! Lisa Schincariol faz declarações explosivas sobre Nuno Brito

Lisa Schincariol deu muito que falar na casa do Big Brother 2025, principalmente devido ao romance conturbado que viveu ao lado de Nuno Brito, mas, agora, os dois cortaram mesmo relações de forma definitiva.

Já quando o personal trainer abandonou a casa mais vigiada do País, o ambiente entre os dois estava de cortar à faca, mas não melhorou cá fora e a terceira classificada do reality show garante que não existe sequer relação, nem vontade de ter contacto com o antigo colega de casa.

«A minha relação com ele agora depois do programa vai ser inexistente. Não quero estar perto dele», confidenciou Lisa, em declarações à revista TV Guia. «Acho que ambos erramos. E não vale a pena voltarmos a estar juntos. Dissemos coisas um ao outro muito más. Cada um vai seguir o seu caminho e eu quero só estar com quem me fez bem», adiantou.

A jovem da Póvoa de Varzim falou ainda sobre a sua passagem pelo Big Brother 2025. «Foi marcada por muitos altos mas também por muitos baixos. Vivi momentos mesmo muito tensos que me custaram muito», findou.

Juntos na noite! Lisa Schincariol e Luís Gonçalves têm encontro especial fora do Big Brother

Luís Gonçalves foi o grande vencedor do Big Brother 2025 e, para celebrar o feito, organizou um jantar especial ao lado das pessoas de quem mais gosta. Uma das convidadas deste evento foi Lisa Schincariol, com quem o ex-fuzileiro, de 41 anos, teve alguns desentendimentos na reta final do programa.

Cá fora, os dois fizeram as pazes e mostram-se muito cúmplices.

Ora veja a foto partilhada por Lisa e Luís nas redes sociais: