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Foi uma das concorrentes mais marcantes do Big Brother. Mudou de vida e agora coleciona prémios na nova profissão

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Foi uma das concorrentes mais marcantes do Big Brother. Mudou de vida e agora coleciona prémios na nova profissão - Big Brother
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Depois de conquistar o público no Big Brother, Débora Neves abraçou um novo desafio profissional e os resultados já estão à vista.

Débora Neves ficou conhecida do grande público graças à sua participação no Big Brother 2021, onde protagonizou alguns dos momentos mais marcantes da edição e conseguiu chegar à última semana antes da grande final. Anos depois de ter deixado a casa mais vigiada do País, a ex-concorrente mudou radicalmente de vida e está a celebrar o sucesso na sua nova profissão.

Atualmente, Débora dedica-se ao setor imobiliário e parece estar a viver uma fase de grande realização profissional. Nas redes sociais, a antiga concorrente tem partilhado algumas das conquistas alcançadas como agente imobiliária, entre elas vários prémios que distinguem o desempenho que tem alcançado.

«Mais do que casas, ajudo pessoas a realizarem sonhos e a viverem novas histórias», escreve na sua apresentação.  Numa das publicações, Débora revelou que foi distinguida por todo o empenho e dedicação à profissão.

«Este prémio representa muitas horas de trabalho, noites mal dormidas, jantares adiados, reuniões fora de horas, chamadas tardias, fins de semana seguidos sem folgas, atenção constante e uma presença real na vida dos meus clientes. Representa não desistir, não deixar ninguém para trás, cuidar de cada detalhe e de cada família como se fosse única, como se fosse minha.»

A ex-concorrente acrescentou ainda que esta distinção simboliza «o espelho de um compromisso diário em fazer mais e melhor» e «a prova de que acreditei, de que fui capaz e de que não parei um único minuto até lá chegar». Apesar de assumir que o prémio lhe pertence, fez questão de partilhar o mérito com a equipa que a acompanha: «Nada disto seria possível sem a agência onde cresço todos os dias.»

«Mais do que prémios, estes reconhecimentos representam dedicação, resiliência, consistência, superação e muitas horas de trabalho feitas com paixão e propósito. Impossível não sentir orgulho no caminho que tenho vindo a percorrer e em tudo o que tenho conseguido construir ao longo desta jornada.»

Recorde-se que Débora Neves estreou-se nos reality shows da TVI em 2021, tornando-se uma das concorrentes mais acarinhadas e comentadas dessa edição do Big Brother. No ano seguinte regressou para o Big Brother – Desafio Final, onde permaneceu apenas uma semana. Já em 2024, voltou novamente ao formato para participar numa nova edição do Desafio Final. 

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