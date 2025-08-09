Catarina Miranda abdica de vantagem no jogo e surpreende colegas com gesto inesperado

Na passada sexta-feira, dia 8 de agosto, Catarina Miranda protagonizou um dos momentos mais marcantes da semana no Big Brother Verão, ao tomar uma decisão que deixou todos em choque dentro da casa.

A concorrente, que detinha moedas suficientes para conquistar uma vantagem no jogo e aceder ao cofre que garante o passaporte para a final, optou por abdicar desse benefício e distribuir as moedas pelos colegas.

«Sei que as moedas me iam dar uma vantagem no jogo, mas eu decidi abdicar dessa vantagem», afirmou, perante a surpresa geral.

Determinada, Catarina justificou a sua decisão com convicção:

«Eu sei que vou lá estar, no lugar da final, mas preciso de ter o caminho limpo para chegar até lá.»

Com este gesto, a líder da semana permitiu que Afonso, Bruna e Viriato atingissem o número necessário de moedas, cinco para cada um, e, assim, pudessem abrir o cofre e disputar o passaporte para a final.

Durante a entrega simbólica, Catarina dirigiu-se a Afonso:

«Vou dar mais uma moeda ao Afonso, que falta para ele ter as cinco.»

Sobre Bruna, a concorrente destacou a sua dedicação:

«Acredito muito no esforço, na dedicação e na vontade de aqui estar. As pessoas que vão àquele cubo têm de ir por mérito. Sei que neste momento faltam três moedas à Bruna.»

Por fim, dirigiu-se a Viriato com um discurso emotivo:

«Sou a favor de pessoas que chegaram aqui sem nada. E ao longo das semanas não o nomeei por algum motivo. Se essa pessoa chegou aqui, e eu não dava nada por ela, Viriato, as últimas três são para ti.»

A atitude de Catarina Miranda, enquanto líder, foi amplamente comentada dentro da casa e também nas redes sociais, onde dividiu opiniões entre quem viu um gesto estratégico e quem o interpretou como genuinamente altruísta.

Veja o momento aqui: