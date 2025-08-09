Catarina Miranda abdica de vantagem no jogo e surpreende colegas com gesto inesperado

Ao Minuto

Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu» - Big Brother
Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»

Regresso explosivo: Leandro entra no Big Brother e Catarina Miranda não se contém: «Que mal te fiz eu?» - Big Brother
Regresso explosivo: Leandro entra no Big Brother e Catarina Miranda não se contém: «Que mal te fiz eu?»

Mergulhos aparatosos de Viriato Quintela dão para o torto - Big Brother
Mergulhos aparatosos de Viriato Quintela dão para o torto

Tudo fora do controlo. Viriato ameaça: «É hoje. Partia-lhe a boca toda» - Big Brother
Tudo fora do controlo. Viriato ameaça: «É hoje. Partia-lhe a boca toda»

Imagens na íntegra: Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso perdem a cabeça em discussão feroz - Big Brother
Imagens na íntegra: Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso perdem a cabeça em discussão feroz

Bruno de Carvalho provoca Afonso Leitão com frase polémica... e fá-lo a cantar! - Big Brother
Bruno de Carvalho provoca Afonso Leitão com frase polémica... e fá-lo a cantar!

Polémica! Afonso Leitão imita Bruno e diz: «Sou o Bruno de Carvalho, sou o maior ordinário» - Big Brother
Polémica! Afonso Leitão imita Bruno e diz: «Sou o Bruno de Carvalho, sou o maior ordinário»

Tensão ao rubro! Bruno de Carvalho provoca Afonso Leitão: «Brinca com a chupeta» - Big Brother
Tensão ao rubro! Bruno de Carvalho provoca Afonso Leitão: «Brinca com a chupeta»

«Vai para casa!» Bruno de Carvalho canta e arrasa Catarina Miranda numa discussão feroz! - Big Brother
«Vai para casa!» Bruno de Carvalho canta e arrasa Catarina Miranda numa discussão feroz!

A ferver! «És uma desequilibrada» Bruno de Carvalho não poupa insultos a Catarina Miranda - Big Brother
A ferver! «És uma desequilibrada» Bruno de Carvalho não poupa insultos a Catarina Miranda

Eduardo Ferreira provoca Catarina Miranda: «És obcecada» - Big Brother
Eduardo Ferreira provoca Catarina Miranda: «És obcecada»

Imperdível. Catarina Miranda dá recado a Afonso e fala em “viver juntos” - Big Brother
Imperdível. Catarina Miranda dá recado a Afonso e fala em “viver juntos”

Catarina Miranda provoca Afonso Leitão com pergunta atrevida: «Se nós já temos esta química toda como é que será?» - Big Brother
Catarina Miranda provoca Afonso Leitão com pergunta atrevida: «Se nós já temos esta química toda como é que será?»

Momento quente! Catarina Miranda para Afonso Leitão: «Só me falta experimentar uma coisa» - Big Brother
Momento quente! Catarina Miranda para Afonso Leitão: «Só me falta experimentar uma coisa»

Sonho picante e surpresa na cama: o despertar de Catarina Miranda que está a dar que falar - Big Brother
Sonho picante e surpresa na cama: o despertar de Catarina Miranda que está a dar que falar

Catarina Miranda acorda com pequeno-almoço na cama e admite: «Hoje sonhei contigo» - Big Brother
Catarina Miranda acorda com pequeno-almoço na cama e admite: «Hoje sonhei contigo»

Eduardo Ferreira arrasa Catarina Miranda: «O que tu fizeste é de baixo nível» - Big Brother
Eduardo Ferreira arrasa Catarina Miranda: «O que tu fizeste é de baixo nível»

Bruno de Carvalho sem filtros: «Aqui é que consegues ver a pessoa a nu» - Big Brother
Bruno de Carvalho sem filtros: «Aqui é que consegues ver a pessoa a nu»

Ana Duarte responde diretamente às críticas de Viriato Quintela: «Eu nunca falei mal de ti» - Big Brother
Ana Duarte responde diretamente às críticas de Viriato Quintela: «Eu nunca falei mal de ti»

«Lembra-me aqueles miúdos(…)»: Marta Gil comenta atitude de concorrente - Big Brother
«Lembra-me aqueles miúdos(…)»: Marta Gil comenta atitude de concorrente

Inesperado! Gesto de Catarina Miranda pode definir os finalistas - Big Brother
Inesperado! Gesto de Catarina Miranda pode definir os finalistas

«Olá, Maria»: Desfile improvisado e cumprimentos hilariantes marcam o momento que está a dar que falar - Big Brother
«Olá, Maria»: Desfile improvisado e cumprimentos hilariantes marcam o momento que está a dar que falar

Miranda lança provocação : «Eu vou ser expulsa, sabes como?» e o que veio a seguir vai surpreendê-lo - Big Brother
Miranda lança provocação : «Eu vou ser expulsa, sabes como?» e o que veio a seguir vai surpreendê-lo

Afonso Leitão deixa tudo em pratos limpos: «Não me identifico com a pessoa que é o Bruno» - Big Brother
Afonso Leitão deixa tudo em pratos limpos: «Não me identifico com a pessoa que é o Bruno»

  Big Brother
  Há 2h e 46min
Catarina Miranda abdica de vantagem no jogo e surpreende colegas com gesto inesperado

Catarina Miranda surpreendeu tudo e todos no Big Brother Verão, ao abdicar de uma vantagem estratégica no jogo para ajudar três colegas a chegarem mais perto da final. A decisão inesperada gerou reações dentro e fora da casa.

Na passada sexta-feira, dia 8 de agosto, Catarina Miranda protagonizou um dos momentos mais marcantes da semana no Big Brother Verão, ao tomar uma decisão que deixou todos em choque dentro da casa.

A concorrente, que detinha moedas suficientes para conquistar uma vantagem no jogo e aceder ao cofre que garante o passaporte para a final, optou por abdicar desse benefício e distribuir as moedas pelos colegas.
«Sei que as moedas me iam dar uma vantagem no jogo, mas eu decidi abdicar dessa vantagem», afirmou, perante a surpresa geral.

Determinada, Catarina justificou a sua decisão com convicção:
«Eu sei que vou lá estar, no lugar da final, mas preciso de ter o caminho limpo para chegar até lá.»

Com este gesto, a líder da semana permitiu que Afonso, Bruna e Viriato atingissem o número necessário de moedas, cinco para cada um, e, assim, pudessem abrir o cofre e disputar o passaporte para a final.

Durante a entrega simbólica, Catarina dirigiu-se a Afonso:
«Vou dar mais uma moeda ao Afonso, que falta para ele ter as cinco.»

Sobre Bruna, a concorrente destacou a sua dedicação:
«Acredito muito no esforço, na dedicação e na vontade de aqui estar. As pessoas que vão àquele cubo têm de ir por mérito. Sei que neste momento faltam três moedas à Bruna.»

Por fim, dirigiu-se a Viriato com um discurso emotivo:
«Sou a favor de pessoas que chegaram aqui sem nada. E ao longo das semanas não o nomeei por algum motivo. Se essa pessoa chegou aqui, e eu não dava nada por ela, Viriato, as últimas três são para ti.»

A atitude de Catarina Miranda, enquanto líder, foi amplamente comentada dentro da casa e também nas redes sociais, onde dividiu opiniões entre quem viu um gesto estratégico e quem o interpretou como genuinamente altruísta.

Veja o momento aqui: 

 

