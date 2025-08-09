Ao Minuto

João Oliveira e Carolina Nunes apanhados juntos! A chama reacendeu-se?

  • Big Brother
  • Há 1h e 15min
João Oliveira e Carolina Nunes apanhados juntos! A chama reacendeu-se? - Big Brother

João Oliveira e Carolina Nunes voltaram a surgir juntos e reacenderam rumores de uma possível reaproximação. As reações em estúdio não passaram despercebidas.

No Última Hora do Big Brother Verão, emitido na passada sexta-feira, 8 de agosto, João Oliveira e Carolina Nunes voltaram a surgir juntos em estúdio, alimentando rumores de uma possível reconciliação entre o ex-casal.

Logo no início da emissão, o apresentador Nuno Eiró não deixou passar despercebida a chegada dos dois concorrentes e lançou a dúvida em tom descontraído: «Vieram no mesmo popó?». A questão gerou reações imediatas.

Veja aqui o momento: 

João e Carolina esclareceram que, embora tenham chegado juntos ao estúdio, não vieram no mesmo carro. Ainda assim, a cumplicidade entre ambos e a forma como reagiram, com João a negar prontamente e Carolina a responder entre risos e com apenas um gesto, deixou margem para especulações entre o público.

A presença conjunta do ex-casal reacendeu o interesse dos espectadores, que têm acompanhado de perto a dinâmica entre os dois desde a sua saída da casa mais vigiada do país.

Recorde que, João e Carolina viveram um relacionamento durante o Big Brother 2024, que gerou alguma atenção por parte do público. O fim do namoro, no entanto, foi mantido fora do olhar do público até à recente confirmação de João na casa do Big Brother Verão. Desde então, ambos têm demonstrado manter uma relação cordial, sem dar origem a polémicas. 

