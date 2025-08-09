Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso pegam-se ao almoço. Revelações do passado geram o caos

O ambiente aqueceu no Big Brother Verão com uma das discussões mais intensas da edição. Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso Leitão envolveram-se num confronto tenso, carregado de acusações pessoais, provocações e até referências a situações fora da casa.

O conflito teve início quando Bruno confrontou Miranda, sugerindo que a concorrente estava convencida de que venceria o programa e que não conseguiria lidar com a vitória de outro colega, nem mesmo de Afonso. A crítica foi recebida com evidente desconforto por parte de Miranda, que se defendeu, sem, no entanto, evitar que o clima se agravasse.

A conversa rapidamente descambou para o ataque pessoal. Bruno recorreu ao sarcasmo e ao humor para provocar Catarina, fazendo alusões à sua família e a amizades fora da casa, o que gerou uma reação imediata. Miranda alertou para os limites e respondeu com firmeza, advertindo-o para se manter respeitador. Bruno respondeu de forma ainda mais provocadora, atirando:

«Manso estás tu e o teu paizinho.»

Afonso Leitão tentou intervir:«E eu a achar que a idade trazia sabedoria.». No entanto, acabou também envolvido na troca de farpas. Bruno respondeu às suas tentativas com ironia, insinuando imaturidade, enquanto o jovem concorrente se mostrou cada vez mais impaciente com o comportamento do ex-líder desportivo.

Entre insinuações sobre a vida pessoal de Afonso e trocas de argumentos sobre o percurso profissional e as experiências fora do programa, o confronto escalou. A discussão incluiu ainda referências a sanções recentes como a nomeação direta de Bruno, bem como a expulsão direta de Miranda do Big Brother 2024, usada como trunfo argumentativo.

Bruno de Carvalho continua a provocar Afonso, insinuando que este vive às custas dos pais. Afonso não perdoa e diz: «Tu com 24 anos, já tinhas quantas empresas? É com desfecho foi o mesmo, estás no mesmo sítio que eu. És um empresário de sucesso.»

Num dos momentos mais tensos, Afonso lançou uma resposta marcante, numa analogia que gerou impacto:«Antes ser Leitão de nome, do que ser porco.»

O clima manteve-se quente, com Bruno a continuar as provocações e a recorrer à ironia visual, dizendo que só lhe faltava um lenço vermelho para fazer uma tourada. Miranda respondeu à altura, mantendo a troca de ironias com referências simbólicas:«Na tourada do Big Brother ele é o inteligente, que é aquele que abana o lenço.»

Já em tom mais grave, a conversa resvalou para alegações sobre o comportamento de Bruno noutros realities e comentários sobre possíveis envolvimentos afetivos, que Afonso recusou discutir. Em resposta, classificou o comportamento de Bruno como ofensivo e desrespeitador.

A tensão terminou simbolicamente com Afonso a abandonar o espaço da cozinha, enquanto Bruno, numa atitude provocatória, cantava em tom de despedida: «Afonso Leitão, pode sair.»