18:49
03:32

18:45
03:52

18:36
03:11

18:27
03:14

18:23
02:15

18:17
03:16

17:30
07:14

17:25
03:41

17:14
02:20

16:54
Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso pegam-se ao almoço. Revelações do passado geram o caos

16:18
Discussão acesa acaba com concorrente a despir-se (literalmente)

16:15
Nunca visto: concorrente do Big Brother despiu-se literalmente a meio de uma discussão

16:00
01:14

Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»

15:26
04:23

Regresso explosivo: Leandro entra no Big Brother e Catarina Miranda não se contém: «Que mal te fiz eu?»

14:50
01:04

Mergulhos aparatosos de Viriato Quintela dão para o torto

14:35
06:02

Tudo fora do controlo. Viriato ameaça: «É hoje. Partia-lhe a boca toda»

14:24
22:02

Imagens na íntegra: Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso perdem a cabeça em discussão feroz

13:53
02:08

Bruno de Carvalho provoca Afonso Leitão com frase polémica... e fá-lo a cantar!

13:50
05:16

Polémica! Afonso Leitão imita Bruno e diz: «Sou o Bruno de Carvalho, sou o maior ordinário»

13:36
07:06

Tensão ao rubro! Bruno de Carvalho provoca Afonso Leitão: «Brinca com a chupeta»

13:31
07:55

«Vai para casa!» Bruno de Carvalho canta e arrasa Catarina Miranda numa discussão feroz!

13:29
07:55

A ferver! «És uma desequilibrada» Bruno de Carvalho não poupa insultos a Catarina Miranda

13:26
Catarina Miranda abdica de vantagem no jogo e surpreende colegas com gesto inesperado

12:51
04:35

Eduardo Ferreira provoca Catarina Miranda: «És obcecada»

12:45
04:21

Imperdível. Catarina Miranda dá recado a Afonso e fala em “viver juntos”

  • Big Brother
  • Há 2h e 11min
Bruno, Miranda e Afonso

Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso Leitão protagonizaram uma das discussões mais acesas da edição, marcada por provocações, insultos e revelações polémicas.

O ambiente aqueceu no Big Brother Verão com uma das discussões mais intensas da edição. Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso Leitão envolveram-se num confronto tenso, carregado de acusações pessoais, provocações e até referências a situações fora da casa.

O conflito teve início quando Bruno confrontou Miranda, sugerindo que a concorrente estava convencida de que venceria o programa e que não conseguiria lidar com a vitória de outro colega, nem mesmo de Afonso. A crítica foi recebida com evidente desconforto por parte de Miranda, que se defendeu, sem, no entanto, evitar que o clima se agravasse.

A conversa rapidamente descambou para o ataque pessoal. Bruno recorreu ao sarcasmo e ao humor para provocar Catarina, fazendo alusões à sua família e a amizades fora da casa, o que gerou uma reação imediata. Miranda alertou para os limites e respondeu com firmeza, advertindo-o para se manter respeitador. Bruno respondeu de forma ainda mais provocadora, atirando:
«Manso estás tu e o teu paizinho.»

Afonso Leitão tentou intervir:«E eu a achar que a idade trazia sabedoria.». No entanto, acabou também envolvido na troca de farpas. Bruno respondeu às suas tentativas com ironia, insinuando imaturidade, enquanto o jovem concorrente se mostrou cada vez mais impaciente com o comportamento do ex-líder desportivo.

Entre insinuações sobre a vida pessoal de Afonso e trocas de argumentos sobre o percurso profissional e as experiências fora do programa, o confronto escalou. A discussão incluiu ainda referências a sanções recentes como a nomeação direta de Bruno, bem como a expulsão direta de Miranda do Big Brother 2024, usada como trunfo argumentativo.

Bruno de Carvalho continua a provocar Afonso, insinuando que este vive às custas dos pais. Afonso não perdoa e diz: «Tu com 24 anos, já tinhas quantas empresas? É com desfecho foi o mesmo, estás no mesmo sítio que eu. És um empresário de sucesso.»

Num dos momentos mais tensos, Afonso lançou uma resposta marcante, numa analogia que gerou impacto:«Antes ser Leitão de nome, do que ser porco.» 

O clima manteve-se quente, com Bruno a continuar as provocações e a recorrer à ironia visual, dizendo que só lhe faltava um lenço vermelho para fazer uma tourada. Miranda respondeu à altura, mantendo a troca de ironias com referências simbólicas:«Na tourada do Big Brother ele é o inteligente, que é aquele que abana o lenço.»

Já em tom mais grave, a conversa resvalou para alegações sobre o comportamento de Bruno noutros realities e comentários sobre possíveis envolvimentos afetivos, que Afonso recusou discutir. Em resposta, classificou o comportamento de Bruno como ofensivo e desrespeitador.

A tensão terminou simbolicamente com Afonso a abandonar o espaço da cozinha, enquanto Bruno, numa atitude provocatória, cantava em tom de despedida: «Afonso Leitão, pode sair.»

Veja o momento completo aqui: 

 

Hoje às 13:50

7 ago, 11:08

7 ago, 08:41

6 ago, 16:25

6 ago, 15:35

6 ago, 09:36
01:14

Há 3h e 5min
06:02

Hoje às 14:35
04:23

Há 3h e 39min
01:04

Hoje às 14:50
07:55

Hoje às 13:31
Há 11 min

Há 1h e 26min

Há 1h e 53min

Há 1h e 58min

Há 2h e 11min
03:42

6 ago, 14:59
05:30

6 ago, 08:31
05:23

5 ago, 15:17
04:57

3 ago, 21:36
03:09

3 ago, 09:50
Há 11 min

Há 1h e 26min

Há 1h e 58min

Há 3h e 53min

Hoje às 12:01
03:45

6 ago, 11:24
08:45

5 ago, 21:53
03:53

5 ago, 19:50

10 jul, 12:43
03:39

10 jul, 12:35
Há 2h e 46min

Hoje às 12:29

Hoje às 11:39

Hoje às 09:20

Ontem às 17:45
Maria Botelho Moniz

7 ago, 15:03

7 ago, 14:55

7 ago, 12:15

7 ago, 12:15

7 ago, 12:06
4 ago, 00:14

3 ago, 23:50

3 ago, 23:47

3 ago, 23:40

27 jul, 23:42
