Ossman Idrisse foi o concorrente a abandonar a casa do Big Brother nesta noite de domingo, sendo expulso com 59% de votos do público.

Já Zé Pedro e Palmira Rodrigues também estiveram a votação durante a última semana, no entanto, acabaram por permanecer na casa, por vontade do público.

Enquanto o concorrente se despedia dos colegas, Francisco Monteiro permaneceu sentado e com uma cobra à volta do pescoço. Veja a reação!