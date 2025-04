Aos 47 anos, Cristina Ferreira surpreende em fotografias sem maquilhagem

Cristina Ferreira mostrou-se sem maquilhagem, na viagem a África.

As fotografias partilhadas no Instagram somaram elogios.

Cristina Ferreira está a viver momentos inesquecíveis em África, e a partilhar com os seus seguidores nas redes sociais cada detalhe dessa experiência única. Acompanhada pelo namorado, João Monteiro, de 31 anos, e pelo filho Tiago, a apresentadora tem mostrado uma faceta mais autêntica e natural da sua personalidade, longe da imagem habitual de estrela de televisão.

Com 47 anos, Cristina tem surpreendido os fãs com publicações que a retratam de forma mais genuína e descomplicada. “Tenho mil fotografias para guardar. Mil imagens gravadas na memória. Hoje foi mesmo dos dias mais bonitos da minha vida”, escreveu no Instagram, visivelmente emocionada pela beleza e intensidade da viagem. E confessa que, apesar das altas expectativas, nada a preparou para o impacto de estar ali. “Emociona ver a liberdade. A convivência entre todos os animais. O olhar deles. Os acabados de nascer. O barulho do elefante a comer erva. A paisagem avassaladora.”

Além das imagens de paisagens deslumbrantes, Cristina tem revelado uma faceta mais pessoal, sem os filtros e a maquilhagem que a caracterizam no seu dia a dia. Nos stories, partilhou um momento de descontração, com o cabelo desalinhado “por causa da humidade” e sem qualquer maquilhagem, mostrando-se tal como é, em contacto com a natureza e a simplicidade.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens da viagem de Cristina Ferreira.