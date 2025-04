Separada de Francisco Vale, Jéssica Galhofas oferece-lhe presente de aniversário

O amor chegou ao fim! Jéssica Galhofas e Francisco Vale, do Big Brother 2023, estão separados

Jéssica Galhofas oferece presente de aniversário a Francisco Vale.

Os ex-concorrentes anunciaram a separação há um mês, mas parece que mantêm uma boa amizade.

Jéssica Galhofas e Francisco Vale - que se conheceram e apaixonaram no Big Brother 2023 - estão separados há cerca de um mês, mas a ex-concorrente não deixou de oferecer um presente muito especial ao seu ex como celebração do seu aniversário.

Nos stories do Instagram, Jéssica mostrou uma moldura em madeira, com a gravação de uma fotografia de Francisco Vale com o seu cão.

«Olhem esta moldura linda e maravilhosa. Ofereci este mimo de aniversário ao Kiko (Francisco Vale). Em atraso, eu sei», escreveu a jovem de 27 anos.

De recordar que no início do passado mês de março, Francisco Vale recorreu ao Instagram para emitir um comunicado onde anunciava a separação de Jéssica Galhofas: «Olá a todos. É triste termos de chegar ao ponto de falar da nossa vida privada para que as pessoas nos respeitem minimamente nas redes sociais ou na rua», começou por dizer.

«Atualmente o casal Jekiko está separado, por razões que só a nós nos dizem respeito mas deixamos claro que não estamos em guerras, portanto agradecemos que não destilem ódio», continuou.

Mais tarde, foi a vez de Jéssica se pronunciar sobre o tema: «Vou falar pela última vez da minha separação com o Francisco. Primeiramente, não houve traição de lado nenhum. Parem de ser tão ingénuos e deixem de acreditar em tudo o que leem». Veja aqui o comunicado na íntegra.

Recentemente, Francisco Vale e Jéssica Galhofas marcaram presença no programa «Dois às 10», onde falaram da sua bonita história de amor que começou na mansão da Malveira.

Francisco revela algumas das diferenças do casal: «Eu gosto de fechar a porta, ela gosta da porta aberta eu esqueço-me das luzes acesas ela gosta sempre delas desligadas, ela gosta do aquecimento sempre ligado. Estamos ainda a habituarmo-nos um ao outro”. Já Jéssica fala das primeiras sensações que teve com a nova rotina ao lado de Francisco: “foi estranho, porque estávamos habituados a estar só os dois sem televisão, sem telemóveis, sem ter de sair para comprar pão. Foi muito estranho porque tive de me habituar a ele cá fora e ele a mim»

Os apresentadores quiseram saber: «E os amigos? A Jéssica juntou-se ao seu grupo de amigos?». À qual, Francisco responde:

«Eu neste momento ainda estou à procura deles. Ainda não sei bem quem eles são. Ainda ando a apalpar terreno a ver onde é que eles andam. É muito complicado. Há uns que eu me tinha distanciado, agora há uns que se aproximaram mais, outros tive de eliminar completamente, percebi que a fama faz com que até pessoas da minha família se aproximam e pessoas que eu já não falava há imenso tempo… como é que esta pessoa que eu não tinha intimidade nenhuma agora está a querer falar comigo? Faz-me imensa confusão. Agora tem me feito confusão fazer isso. Tornei-me mais desconfiado. Será que é genuíno?»

Cristina Ferreira quis saber como foi a viagem à Madeira. Francisco responde: «Eu nunca tive muita possibilidade para viajar, então agora com essa possibilidade é viver o momento ao máximo, é explorar e viver tudo o que podemos juntos».

Cláudio Ramos faz uma pergunta «muito importante que as pessoas querem saber»: «Houve sexo dentro da casa?». Jéssica responde: «Houve, na esfera. Nós fechávamos a porta da esfera. Não viu aquele colchão amarelo grande que nós metíamos?». «Então, era assim à descarada», questionou Cláudio Ramos.

O casal fala sobre o futuro, sobre se querem ter filhos e como a família os acolheu e apoiou, revelam sobre como vivem com a fama e sobre os objetivos profissionais: