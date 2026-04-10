Mãe de Ariana revela "recado" que daria à filha e faz desabafo emotivo: «Não nos preparou para isto»

Anabela Miranda, mãe de Ariana, uma das concorrentes do «Secret Story 10», falou sobre o momento delicado que a filha está a viver dentro da casa e não escondeu a preocupação. E deixa um recado à filha.

Em entrevista à revista ‘TV Guia’, a mãe da jovem de Baião abordou o triângulo amoroso com Eva e Diogo, que tem marcado os últimos dias do reality show, e deixou um recado direto à filha: «Se eu pudesse dar um recado à minha filha dizia-lhe para ela abrir os olhos».

Perante as críticas de que Ariana já saberia da relação entre Diogo e Eva, Anabela é perentória: «As pessoas dizem que ela sabia, mas ela não sabia que o Diogo era namorado da Eva».

Num desabafo emotivo, admite que tudo isto tem sido difícil de gerir fora da casa: «A Ariana não nos preparou para estas coisas. Eu não estava preparada para isto». Apesar do momento delicado, Anabela Miranda garante que tem encontrado apoio junto dos mais próximos: «Tenho muito apoio da família e isso é que interessa».

Ainda assim, não esconde a mágoa com o que tem lido nas redes sociais: «Fico é muito ofendida com as palavras que as pessoas escrevem, mas na vida real é mesmo assim e até há coisas bem piores».