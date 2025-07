O amor vence tudo: Manuel Rodrigues em clima de romance com a namorada

Manuel Rodrigues conquistou o quarto lugar no Big Brother 2025 e continua a somar gestos de carinho por parte dos fãs e da família, depois da saída da casa mais vigiada do país.

Conhecido pela sua autenticidade, Manuel destacou-se ao longo do reality show como uma das figuras mais acarinhadas pelo público. A prova desse afeto tem sido visível nas redes sociais, onde se multiplicam as mensagens de apoio.

Numa publicação recente no Instagram, surge uma mensagem tocante que tem gerado reações emocionadas entre os seguidores: «Amor verdadeiro 💖». A frase, acompanhada por uma fotografia de Manuel com a namorada, Sofia Puga, reforça que o amor entre o casal permanece forte e inabalável, mesmo após os intensos meses de exposição mediática vividos no reality show.

A relação de Manuel Rodrigues e Sofia Puga tem sido alvo de atenção e carinho por parte do público, refletindo o impacto que o ex-concorrente teve dentro e fora da casa do Big Brother.