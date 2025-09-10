Rosto da nova namorada de Nuno Brito é revelado e fãs relembram Lisa Schincariol

Nuno Brito está de volta ao amor! O ex-concorrente do Big Brother 2025 voltou a mostrar-se feliz e apaixonado, e agora os fãs já podem conhecer um pouco mais da sua nova relação.

Tudo começou com uma foto misteriosa: Nuno apareceu agarrado a uma mulher de costas, sem revelar a sua identidade. A imagem deixou os seguidores curiosos e rapidamente surgiram especulações sobre quem seria a sua nova companhia.

No passado domingo, 7 de setembro, o mistério foi finalmente desvendado. Nuno partilhou uma fotografia mais íntima, mostrando pela primeira vez o rosto da namorada, que lhe dá um beijo no rosto. A imagem, publicada nos stories, é acompanhada pela música I Need You (Preciso de Ti, em português), reforçando o clima romântico do momento.

As semelhanças entre a nova companheira de Nuno e Lisa Schincariol, com quem esteve dentro da casa mais vigiada do país, não passaram despercebidas. A questão foi mesmo comentada no programa ‘Dois às 10’. Veja o momento: