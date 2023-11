André e Vale tentam tudo em conversa franca. Será que conseguiram? Saiba aqui!

A noite desta quinta-feira ficou marcada por uma conversa sincera entre André Lopes e Francisco Vale, com os dois concorrentes a tentarem esclarecer os assuntos pendentes, procurando ter um melhor ambiente dentro da casa do Big Brother.

A iniciativa partiu de André Lopes que chamou Francisco Vale, avisando desde logo que vinha em paz: «Venho numa de tranquilidade, falar contigo numa boa, zero provocação, não interpretes mal qualquer palavra que possa dizer, venho mesmo na paz», disse.

«Isso depende de ti», respondeu de imediato Francisco Vale, fazendo já antever que esta não seria uma conversa fácil e apesar do diálogo se ter mantido calmo, sem ninguém se ter exaltado, os dois concorrentes não pareceram chegar a qualquer conclusão.

André tentou explicar o seu ponto de vista e esclarecer que não tinha qualquer intenção negativa em nada do que disse sobre Vale, mas este continuou sem entender as suas palavras: «É como se me estivesses a dizer ‘tu não vales nada como pessoa’», disse Vale a André.

O concorrente do Norte explicou que respeitava a opinião de André, mas ficou triste com «a maneira» como ele a dava: «Naquele momento eu senti que estavas a carregar na ferida, disseste que eu uso o brilho de outra pessoa», afirmou, referindo-se à dinâmica do shampoo.

«Eu senti que estavas muito reativo», disse André. «Eu estava fulo», confirmou Francisco Vale. André voltou a frisar que não disse nada com maldade, apesar de reconhecer que alguns concorrentes também acharam que podia ter outra interpretação: «Estive mal», reconheceu.