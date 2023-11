Francisco Monteiro pede a Iasmim Lira para fingir estar chateada com ele: «Fica já aqui a ameaça se não assinares o contrato comigo…»

No Big Brother, Francisco Monteiro e Iasmim Lira tiveram uma longa conversa durante a madrugada. O assunto é André Lopes e a relação com o concorrente tem com Ias. Durante a conversa, Zaza diz a Iasmim Lira o que tem de responder ao concorrente durante as conversas dos dois: «Tens de lhe dizer mais vezes: ’preocupa-te com a minha vida lá fora e esquece o resto’»

«A minha resposta é esta: ‘eu não quero falar sobre isso’, não é assim que tem de ser?», questiona Iasmim.

Depois disso, Francisco Monteiro avisa a concorrente que as suas ações vão ter consequências, o que Iasmim diz interpretar como uma «ameaça entre aspas». «Vejo quase como uma ameaça».

Monteiro explica: «A partir do momento que tomas uma ação eu vou tomar a minha acão proporcionada à tua ação. Se tu não me prejudicares eu também não te prejudico, esta claro ? O que digo é: prejudicas-me, não contes mais comigo», deixa claro Francisco Monteiro.

«É a mesma coisa que eu chegar e dizer a partir do momento que fazes isto, vai te acontecer isto», responde Iasmim.

«Se me prejudicas não contes mais comigo», frisa novamente Francisco Monteiro.

Nesse momento Francisco Vale e Jéssica Galhofas juntam-se à conversa e Francisco Monteiro propõe a Iasmim entrarem num jogo e assinarem um contrato.

«Vamos fazer uma coisa, mas fica já aqui a ameaça se não assinares o contrato comigo…», começa por dizer Monteiro, recordando o confronto que tem com André Lopes, que é amigo de Iasmim Lira.

«Vamos jogar, eu ia te dizer que te tinha nomeado para ver a tua reação. Mas tendo em conta aquilo que falamos agora vai ser melhor do que isso. Eu não te nomeei, mas tu vais assumir que eu te nomeei e tu estás chateada comigo e não queres falar mais comigo», pede Monteiro.

«O que é que eu ganho com isso?», pergunta Iasmim. «Se calhar vais ver o sol», responde Monteiro.

«Zaza, não vou fazer isso e sabes porquê? Porque tenho empatia perante as pessoas e sei que não está a ser uma semana fácil»

«Coitadinho!», responde imediatamente Zaza, referindo-se a André Lopes. «Eu sou um ser humano que tenho sentimentos e tenho empatia pelas pessoas», explica Iasmim Lira.

