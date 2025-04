De erro de casting a protagonista? A euforia de Luís Gonçalves deixa Nuno Brito... no chão. O momento marcante da noite em imagens

Reação viral : Luís Gonçalves não escondeu a sua surpresa e emoção ao ser anunciado como um dos protagonistas do Big Brother.

Reações intensas dos "outros": A revelação dos protagonistas causou um misto de satisfação e frustração entre os concorrentes.

A mais recente gala do Big Brother 2025 foi recheada de emoções fortes, desde a dupla expulsão até à tão aguardada eleição dos protagonistas da casa. Esta noite que ficou gravada na memória pela dupla expulsão de Gonçalo Beja da Costa de 44 anos e Tiago Rodrigues de 36 anos.

Cláudio Ramos começou a gala com uma novidade que prometia agitar a dinâmica do jogo: a abertura das votações para os Protagonistas do Big Brother, através da appTVI Reality. O público votou em força e elegeu os concorrentes que, na sua opinião, mais têm contribuído para o desenrolar do jogo.

Luís Gonçalves em destaque e momento viral nas redes sociais

Um dos momentos mais comentados da noite foi a reação de Luís Gonçalves de 41 anos, eleito como um dos protagonistas. O anúncio feito por Cláudio Ramos surpreendeu o concorrente, cuja reação intensa está a tornar-se viral nas redes sociais.

O público escolheu como protagonistas da semana os seguintes concorrentes: Luís Gonçalves, Nuno Brito, Diogo Bordin, Carolina Braga, Carina Frias, Inês Vilhalva, Érica Reis e Manuel Rodrigues.

Reações intensas dentro da casa

As reações dentro da casa foram imediatas e cheias de emoção. Alguns concorrentes mostraram-se orgulhosos por fazer parte do grupo de protagonistas, enquanto outros demonstraram alguma frustração por não terem sido escolhidos. O momento gerou debates, trocas de olhares e muitas interpretações.

