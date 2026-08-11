Perto de meio milhão de euros. Cara da TVI exibe ferrari de luxo

Joana Albuquerque recorreu às redes sociais para partilhar um momento de luxo. A ex-concorrente do Big Brother mostrou-se ao volante de um Ferrari, exibindo o interior do carro numa fotografia publicada nos stories do Instagram.

Na imagem, é possível ver o volante da conhecida marca italiana e vários detalhes do interior do veículo, enquanto Joana Albuquerque surge com uma mão apoiada no volante.

A influencer não escondeu o entusiasmo e acompanhou a fotografia com uma curta, mas expressiva legenda: «Vroom vroom!!!!».

O Ferrari destaca-se pelo interior desportivo e sofisticado, com o característico logótipo do cavalo rampante no volante. A partilha acabou por mostrar um lado mais luxuoso da vida de Joana Albuquerque, que não resistiu a partilhar o momento com os seguidores.

Pela imagem partilhada por Joana Albuquerque, tudo indica que se trata de um Ferrari 458, um modelo que atualmente pode atingir valores superiores a 200 mil euros no mercado de usados. Em Portugal, há exemplares do 458 Italia anunciados por valores entre os 219 mil e os 245 mil euros.