Big Brother: Os momentos mais importantes da grande gala de estreia

Momento viral no Big Brother. Paulo tenta cantar música da namorada, cantora das Bombocas, mas é um desastre

O Big Bother está de volta um ano depois e a gala de estreia, conduzida por Cristina Ferreira, foi impactante. Primeiro a apresentação da nova casa mais vigiada do País, num estilo bem colorido e futurista, mas com uma grande surpresa. Depois a apresentação dos 20 concorrentes, que ficaram divididos entre duas casas, a Principal e Anexo (um espaço reduzido, sem luz natural e poucos recursos).

O leque de concorrentes é variado: Há um polícia bonzinho, uma professora da primária que é conhecida por barbie, uma atriz da famosa série Super Pai, um concorrente que diz ser de um «estrato social diferenciado)…Há para todos os gostos.

Vários momentos marcaram a gala de estreia. Paulo Sousa, o concorrente que é namorado de uma das cantoras das Bombocas, tentou cantar um tema, mas acabou por ser um desastre! Assista aqui.

Recorda-se da música «Cheiras a cocó?», um tema viral nas redes sociais. O protagonista está no Big Brother e deixou o público a rir à gargalhada ao interpretar o tema. Veja aqui.

Já Francisco Vale, fez uma decisão polémica, entre duas colegas concorrentes: Mariana e Palmira: «Com qual simpatiza mais?». A resposta foi Mariana Pinto, mas o concorrente está a dar que falar por se ter baseado no aspeto físico, algo que não agradou Flávio Futado, comentador em estúdio. Veja tudo.

Joana Sobral também se fez notar. Porque, mal dá a sua entrada na casa, descobre que irá viver no Anexo da casa, que não tem luz natural nem comida no frigorífico. Mas também porque preferiu levar um vestido amarelo de lantejoulas, em vez de umas cuecas. Veja a reação!

Dos últimos momentos, surge os primeiros nomeados do Big Brother 2023. São eles Rodrigo Escórcio, Márcia Soares e Zé Pedro Rocha (da casa principal) e Vina Ribeiro e André Lopes (do anexo), que correm assim o risco de serem os primeiros a abandonar a casa mais vigiada do País.

Não nos podíamos esquecer do regresso do anfitrião Big Brother. A famosa voz do Big Bother está de volta e promete muitos momentos impactantes nos próximos meses!