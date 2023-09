Ossman Idrisse, concorrente do novo Big Brother, tem música viral. E o tema é inacreditável

Música viral de Ossman Idrisse com tema insólito conquista todos

Ossman Idrisse, concorrente do novo Big Brother, acaba de protagonizar um momento inacreditável que deixou o estúdio a rir à gargalhada. É que o tema é inacreditável. Bruna Gomes, a nossa comentadora das galas, divertiu-se com o ritmo. A música «Cheiras a Cocó» que tem, 1.5 milhões de visualizações no Youtube.

O Ossma Idrisse tem 38 anos e vem de Lisboa. É empresário, trabalha em eventos há mais de 15 anos e fundou a sua própria empresa de animação.

É casado e diz que escolheu a mulher certa para ser a mãe dos seus filhos. É muçulmano e tem rotinas que pretende manter na casa. ​

​ Gosta de estar descontraído e animar quem o rodeia. ​Apesar disso, garante que é um jogador nato e que no Big Brother vai deixar a sua marca.