«És uma menina bem formada». Lisa acusa Luís de falar do seu corpo, mas a polémica instala-se na casa

Tensão máxima! Luís Gonçalves pica… E Lisa Shincariol responde com tudo: «Estas a falar do meu corpo?»

Luís e Lisa estão em rota de colisão no Big Brother. Os dois concorrentes protagonizaram alguns confrontos recentes, que levaram Lisa a fazer uma acusação ao personal trainer.

Durante uma troca de argumentos numa discussão, Luís argumentou que Lisa é «uma menina bem formada», mas a jovem interpretou que ele estava a falar do seu corpo.

«És uma menina tão bem formada. Bem formada internamente, interiormente…», explicou Luís, de 41 anos.

«Estás a falar do meu corpo», insistiu Lisa, de 27 anos. Mais tarde, Lisa continuou a garantir que Luís não falava dos seus valores, mas sim do seu corpo. «Ele falou do meu corpo. Ele fez assim com as mãos».

Tomé Cunha não partilha da opinião de Lisa e acabou a defender Luís: «Tu foste esperta e falaste do corpo. Bem formada de cabeça. Tu acrescentaste o corpo…»

