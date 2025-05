Alerta fofura: Filho de Maria Botelho Moniz segue as pisadas do pai e a imagem é adorável

Maria Botelho Moniz voltou a derreter o coração dos seus seguidores ao partilhar novas imagens do seu filho Vicente. A apresentadora fez questão de marcar o momento desta nova aventura do seu filho, cheia de adrenalina e diversão. O pequeno Vicente que já havia demonstrado apetência por aventuras 'radicais', voltou a aparecer e a comprovar o mesmo.

Maria Botelho Moniz encantou os seguidores esta segunda-feira, 11 de maio, ao partilhar no Instagram um momento especial do pequeno Vicente. O filho da apresentadora mostrou estar pronto para acelerar na sua nova mota, arrancando suspiros aos seus seguidores. Numa nova fotografia, Vicente surge radiante montado numa mini moto 4, deixando no ar a possibilidade de já estar a seguir as pisadas do pai, o piloto Pedro Bianchi Prata.

“Não tenho estofo para isto”, escreveu Maria Botelho Moniz na legenda, revelando a emoção que sentiu ao ver o filho a aventurar-se assim tão cedo sobre rodas, ainda que só estacionado na garagem por enquanto. Pedro Bianchi Prata é um nome bem conhecido no mundo do motociclismo e parece que o gosto pela velocidade e adrenalina pode já estar a passar para a nova geração. A fotografia rapidamente conquistou reações nas redes sociais, com muitos seguidores a comentarem o ar feliz e destemido do pequeno Vicente.