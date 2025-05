Exclusivo APP TVI Reality: “Big Brother” lança desafio hilariante: Capitães vestidos de idosas e quase 1500 km para percorrer!

A nova tarefa semanal do Big Brother promete arrancar gargalhadas e testar os limites dos concorrentes! Esta semana, as equipas têm como missão percorrer um impressionante total de 1487,5 km nas passadeiras, enquanto os capitães enfrentam um desafio insólito: vestidos de idosas, devem tricotar dois cachecóis.

Logo desde o início, a prova revelou-se mais complicada do que parecia. Enquanto os concorrentes se revezavam nas passadeiras, o capitão Savate lutava para conseguir começar a tricotar, visivelmente atrapalhado com as agulhas e os novelos de lã. Já o Nuno, com uma lesão que o tem limitado fisicamente, aproveitou para deixar um alerta: “A minha equipa vai ter muita dificuldade em desempenhar com sucesso a prova”.

Com o tempo a contar e os quilómetros a acumular, os concorrentes esforçavam-se para cumprir o objetivo, entre risos e muita tensão. Mas a grande questão mantém-se: terá Savate conseguido, finalmente, tricotar o tão aguardado cachecol?

A resposta promete ser revelada nos próximos episódios, onde não vão faltar momentos caricatos, espírito de equipa... e muita lã!

